TGRT Haber
27°
Yaşam
Editor
Editor
 Baran Aksoy

Aldığı sıfır araç hayatı zehir etti! Çileden çıkan adam firmaya ateş püskürdü: "Devletin savcısına ulaştım, markaya ulaşamadım "

Antalya'da sıfır kilometre elektrikli araç satın alan vatandaş, yaşadığı sorunlar nedeniyle adeta çileden çıktı. Fren sisteminden dijital donanımlara kadar birçok arızası olan otomobil için markanın hiçbir çözüm üretmediğini söyleyen Tevfik Yağcı, "Türkiye Cumhuriyeti'nde savcıya ulaşabiliyorum ama bu markaya ulaşamıyorum" dedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.08.2025
14:12
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
14:25

Antalya’da yeni evli bir çiftin 20 Mayıs’ta bir bayisinden aldığı 2024 model elektrikli aracına ilişkin ve iddiaları sürüyor. Aracın bedelinin yüzde 80’ini krediyle karşılayan dijital pazarlama uzmanı Tevfik Yağcı, daha önce yaptığı açıklamaların ardından yaşanan son gelişmeleri paylaştı. "İki hafta önceki haber gündem oldu. Araç, ve marka geniş şekilde konuşuldu, toplamda yaklaşık 5 milyon kişiye ulaştı” diyen Yağcı, kamuoyunun ilgisi sonrasında markanın kendileriyle iletişime geçtiğini ve çözüm önerileri sunduğunu aktardı.

Aldığı sıfır araç hayatı zehir etti! Çileden çıkan adam firmaya ateş püskürdü: "Devletin savcısına ulaştım, markaya ulaşamadım "

"BAZI DONANIMLARI ÇALIŞMIYORDU"

Markanın yönlendirmesiyle aracı Antalya'daki diğer yetkili servise teslim ettiklerini belirten Yağcı, yaklaşık 10 gün önce sadece arıza tespiti amacıyla aracı bıraktıklarını, ancak onayları olmadan bazı elektronik aksamların onarıldığını fark ettiklerini savundu. Yağcı, şu şekilde konuştu:

"Aracın sunroofu, koltuk tuşları ve bazı donanımları çalışmıyordu. Bu durumu yazılı olarak bildirdik, bilirkişi de tespit etti. Ancak bize teslim edilen raporda bu aksamların normal çalıştığı yazıldı. Oysa bunların arızalı olduğunu belgeleriyle ortaya koymuştuk."

Aldığı sıfır araç hayatı zehir etti! Çileden çıkan adam firmaya ateş püskürdü: "Devletin savcısına ulaştım, markaya ulaşamadım "

FREN SİSTEMİ HALA ARIZALI

Araçta çekiş sistemi arızası da dahil olmak üzere birçok uyarı lambasının yandığını söyleyen Yağcı, bu sorunlara ilişkin resmi bir teşhis raporu alamadıklarını belirterek, "Markanın tespit edin talimatını yerine getirdik ama servisler bunu dahi yazılı veremiyor. 90 gündür aracın ne sorunu olduğunu öğrenemedik" ifadelerini kullandı. İletişim eksikliği nedeniyle sürecin tıkandığını da vurgulayan Yağcı, "Diğer bayi, onay vermediğimiz bir parçanın geldiğini söyledi. Eğer istersek tamir edebileceklerini belirttiler. Bizim parçadan haberimiz bile yoktu" dedi.

Aldığı sıfır araç hayatı zehir etti! Çileden çıkan adam firmaya ateş püskürdü: "Devletin savcısına ulaştım, markaya ulaşamadım "

"MARKAYA ULAŞAMIYORUZ AMA SAVCIYA ULAŞABİLİYORUM"

Süreç boyunca markadan net bir açıklama ya da çözüm önerisi alamadıklarını dile getiren Yağcı, yaşanan durumu şu sözlerle değerlendirdi: "Türkiye Cumhuriyeti'nde devletin nöbetçi savcısına kadar çıkabiliyorum, Rekabet Kurulu'na ulaşıyorum ama 90 gündür markaya derdimizi anlatamıyoruz. Bu kadar büyük bir markanın bir araç için hata kabul edemediğini, hatta bunun üzerine hatasını örtbas etmeye çalıştığını düşünüyorum"

"UZLAŞMA SÖZÜ VERİLDİ AMA YERİNE GETİRİLMEDİ"

Geçtiğimiz hafta müşteri temsilcisi tarafından uzlaşma niyetiyle iletişime geçildiğini söyleyen Yağcı, çözüm adımlarının yaz dönemi nedeniyle ilerletilemediğinin aktarıldığını öne sürdü. Yağcı, ""Geçen hafta uzlaştığımızı ve şartların belirleneceğini söyleyen müşteri temsilcisi de ‘birçok pozisyonda çalışanlarımız izinli olduğu için prosedürü ilerletemiyoruz' gibi bir gerekçe söyledi. Biz yazın araba almamalı mıyız, nasıl bir yaklaşım bunu da anlamış değilim" diye konuştu.

Aldığı sıfır araç hayatı zehir etti! Çileden çıkan adam firmaya ateş püskürdü: "Devletin savcısına ulaştım, markaya ulaşamadım "

"FREN ARIZASI CAN GÜVENLİĞİMİZİ TEHDİT EDİYOR"

Araçta ilk günden bu yana devam eden fren arızasının hayati risk oluşturduğunu savunan Yağcı, ikinci serviste aracın ABS ve ESP sistemlerinde arıza bulunduğunun sözlü olarak ifade edildiğini ancak bunun da belgelenmediğini söyledi. Yağcı, şöyle devam etti: "Eğer biz hukuki süreci sonlandırırsak aracı tamir edeceklerini söylüyorlar. Bu açık bir şart dayatması. Aracın bilerek ayıplı satılması, bu süreçte cezai karşılık görmezse başka vatandaşlar da aynı mağduriyeti yaşayacak."

"BAYİ YA DA MARKA, VATANDAŞTAN GÜÇLÜ DEĞİLDİR"

İlk haberin ardından birçok kişiden benzer mağduriyet mesajları aldığını da belirten Yağcı, "Türkiye Cumhuriyeti'nde bir bayi ya da bir marka vatandaştan güçlü değildir olamaz da ancak bunlar durumu böyle düşünmediği için vatandaşların çok sayıda sıkıntı yaşadığını gördüm. Bu kadar vatandaşı hukuki sürece zorlayarak yıldırmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Eğer iletişime geçen olursa, bu süreci birlikte yürütmek isterim. Hem adli hem sosyal platformlarda sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Keşke bu markayı tercih etmeseydik. Sorumluluk alabilen bir markayla bu noktaya gelmezdik" ifadelerini kullandı.

TGRT Haber
