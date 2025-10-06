Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Oktay Saral'dan İçişleri Bakanlığı'na çağrı: 'Çağ dışı uygulamaya son verilsin'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla, hatalı park sonucu araçları çekildiği için mağduriyet yaşayan vatandaşlara sadece para cezası kesilmesi gerektiğini savundu. Saral, İçişleri Bakanlığı'na uygulanmanın sonlandırılması konusunda çağrıda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 12:06

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hatalı park sonucu araçları çekilen vatandaşların mağduriyet yaşadığını belirtti. Saral bu uygulama sonucu bir çok araç sahibinin araçlarının hasar aldığını bunun yerine sadece para cezası kesilmesi gerektiğini belirtti. Konuyla ilgili Saral 'na, bu uygulamayı sonlandırma konusunda çağrıda bulundu.

Oktay Saral'dan İçişleri Bakanlığı'na çağrı: 'Çağ dışı uygulamaya son verilsin'

"ÇAĞ DIŞI UYGULAMA SON VERİLSİN"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, bir aracın çekicinin hatası sonrası baş aşağı kaldığı anlara ait videoyu paylaşarak şunları söyledi:

"Uzun zamandan beri devam eden bu çağdışı uygulamaya artık son verilsin. Yanlış park yapan araç sahibine para cezanı kesersin olur biter. Bu yöntemle bir sürü araç hasar almakta ve insanlar mağdur olmaktadır. İçişleri Bakanlığı bu uygulamayı ivedilikle sonlandırmalıdır."

https://x.com/oktay_saral/status/1974784313028673928

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çekici üzerindeki otomobil alev alev yandı
İzmir'de kadın çekici operatörü tabuları yıktı
ETİKETLER
#içişleri bakanlığı
#cezalar
#Parkiç
#Araç Çekme
#Oktay Saral
#Araç Hasarı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.