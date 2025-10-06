Oktay Saral'dan İçişleri Bakanlığı'na çağrı: 'Çağ dışı uygulamaya son verilsin'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hatalı park sonucu araçları çekilen vatandaşların mağduriyet yaşadığını belirtti. Saral bu uygulama sonucu bir çok araç sahibinin araçlarının hasar aldığını bunun yerine sadece para cezası kesilmesi gerektiğini belirtti. Konuyla ilgili Saral İçişleri Bakanlığı'na, bu uygulamayı sonlandırma konusunda çağrıda bulundu.

"ÇAĞ DIŞI UYGULAMA SON VERİLSİN"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, bir aracın çekicinin hatası sonrası baş aşağı kaldığı anlara ait videoyu paylaşarak şunları söyledi:

"Uzun zamandan beri devam eden bu çağdışı uygulamaya artık son verilsin. Yanlış park yapan araç sahibine para cezanı kesersin olur biter. Bu yöntemle bir sürü araç hasar almakta ve insanlar mağdur olmaktadır. İçişleri Bakanlığı bu uygulamayı ivedilikle sonlandırmalıdır."

https://x.com/oktay_saral/status/1974784313028673928