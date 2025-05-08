Önce kuraklık sonra taşkın! Uzmanlardan korkutan uyarı: Türkiye en fazla etkilenecek ülkelerden biri

2000'li yılların başından beri iklim değişikliği üzerine çalışmalar yapan Prof. Dr. Fatih Konukcu, Türkiye ile ilgili korkutan uyarılarda bulundu. Yapılan son araştırmalara ilişkin bilgi veren Fatih Konukcu, Türkiye'nin iklim değişiminden en fazla etkilenecek ülkeler arasında yer aldığını belirtti. Yağışların azalarak düzensiz hale geleceğine dikkat çeken Konukcu, "Su tüketiminin artmasıyla kuraklık görülecek. Uzun dönem kuraklıkları ani taşkınlar izleyecek" uyarısında bulundu.

Dünya genelinde su kaynakları azalırken küresel ısınma krizi Türkiye'yi de tehdit ediyor. İklim değişikliğinde senaryoların değiştiğini belirten Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, Türkiye için dikkat çeken uyarılar yaptı.

Kırklareli'nde Avrupa Birliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteklediği "TR21 Trakya Bölgesi'ndeki İklim Değişimine Uyum İçin Nötr Bozulumu (İklimTrak)" Projesi tanıtımı yapıldı. Bir otelde gerçekleşen toplantıda sunum yapan Prof. Dr. Fatih Konukcu, 2000'li yıllardan beri iklim değişikliği ile ilgili çalışma yaptıklarını söyledi.

SENARYOLAR DEĞİŞTİ

Her geçen yıl iklim değişikliğinde senaryoların yenilendiğini anlatan Konukcu, "İklim değişiminde biz şunu gördük 2000'li yılların başında şöyle söyleniyor idi Trakya bölgesi ve Türkiye'de sıcaklık 0,9 santigrat derece artacak deniliyordu. 2025 yılına geldik o zaman 20, 25 yıl vardı çok ileride bir tarih gibi gözüyordu. Ama 2025 yılına geldik 0,9 santigrat derece yerine 1,5 santigrat derece artış meydana geldi. Her 5, 6 yılda bir projeksiyonlar ve senaryolar yenileniyor. Artık Türkiye'de Trakya bölgesinde 5, 6, 7 santigrat derecelerden bahsediliyor" dedi.

"TÜRKİYE EN FAZLA ETKİLENECEK ÜLKELERDEN BİRİ"

Prof. Dr. Konukcu, yapılan bir araştırmada 2 santigrat derece aşamasıyla 72 trilyon dolar yılda maliyeti olduğuna dikkat çekti. Türkiye Akdeniz iklim kuşağında olduğunu ve iklim değişiminde en fazla etkilenecek ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Konukcu, şunları söyledi:

"Ama Türkiye Akdeniz iklim kuşağında ve iklim değişiminde en fazla etkilenecek ülkeler arasında yer alıyor maalesef. Sıcaklıklarımız artacak, '1,5 santigrat derece artsın ne olacak' diyebiliriz. Antalya, Konya buradan 3,5 santigrat derece daha fazla değil mi? Ama biz ortalama sıcaklıktan bahsediyoruz. Uzun yıllar, milyonlarca yıl oluşmuş bir ekosistemden bahsediyoruz.

"KURAKLIK ETKİLERİNİ GÖSTERECEK"

Yağışlara değinen Prof. Dr. Fatih Konukçu, "Yağışların ortalaması azalacak. Ama bu azalmadan daha da önemlisi çok düzensiz hale gelecek. Bazen yıl içerisinde toplam yağış normal yağıştan fazla gelebilir ama çok düzensiz olabilir. İklim olaylarında ani değişimler yaşayacağız. Özellikle bahar yağışları, yaz yağışlarında önemli azalmalar sıcaklığın artmasıyla birleştiği zaman buharlaşarak bitkilerin su tüketiminin artması sonucu kuraklık etkilerini gösterecek. Uzun dönem kuraklıkları, ani taşkınlar izleyecek" diye konuştu.