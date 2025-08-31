Menü Kapat
30°
Otogarda uzman çavuş dehşeti! Otobüs geç geldi diye silah çekti

Afyonkarahisar Şehirlararası Otobüs Terminali'nde bir uzman çavuş otobüs 15 dakika geç geldi diye silah çekti. Belindeki silahı çeken uzman çavuş otobüste çalışan genci hedef aldı ancak silah tutukluk yaptı. Genç ise dehşet anlarını anlattı.

Afyonkarahisar Şehirlararası Otobüs Terminali'nde bir uzman çavuş adeta dehşet saçtı. Edinilen bilgilere göre, Yusuf K. isimli şahıs başka bir şehre gitmek için bir otobüs firmasından bilet aldı. Ardından otogara gelen Yusuf K., bineceği aracı beklemeye başladı. Ancak otobüs 15 dakika rötarlı geldi.

Otogarda uzman çavuş dehşeti! Otobüs geç geldi diye silah çekti

PANİK İÇİNDE KAÇMAYA BAŞLADILAR

Buna öfkelenen Yusuf K., iddiaya göre, firmanın görevlilerinden Baran S. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf K. ve aile üyeleri, Baran S. ile diğer görevlilere saldırdı. Tekme ve yumruklarla birlerine giren tarafları araya girenler sakinleştirmeye çalıştı. Bu esnada Yusuf K., belindeki silahı çekerek Baran S. ve yanındakilere doğrultup ateşlemek istedi. Ancak tutukluk yaparak ateş almadı. Güvenlik kameralarına da anbean yansıyan olayda çevredeki diğer yolcular ise silahı görünce korku ve panik içinde kaçışmaya başladı. Olayın ardından özel güvenlikler ve otogarda bulunan polis ekipleri duruma müdahale etti.

Otogarda uzman çavuş dehşeti! Otobüs geç geldi diye silah çekti

''BİZ KİME GÜVENECEĞİZ?''

Polis tarafından gözaltına alınan Yusuf K.'nin karakolda yapılan kimlik sorgulamasında uzman çavuş olduğu ortaya çıktı. Olayda silah tutukluk yaptığı için ölümden dönen Baran S. yaşananları şöyle anlattı:

"Sırf bir 15 dakika geç geldi diye bir jandarma personeli tarafından silah çekilip, tetiğine basılıp sırf o ilah tutukluluk yaptı diye ölmeyen birisiyim. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı sektöründe çalışıyorum. Yolcu otobüsü 15 dakika geç geldi diye ağabeyi, kardeş ve baba olan 3 kişi tarafından saldırıya uğradım. Bunlardan en küçük olan ve jandarma olarak görev yapmakta olan kişi toplum içerisinde, silahını çekip bana doğrultup ateş açmaya çalıştı. Bu olayın içerisinde olan 2 kişi jandarma olarak görev yapmakta. Bu ülkedeki emniyet güçleri sırf bir yolcu otobüsü 15 dakika geç geldi diye daha önce hiç görmediği ve tanımadığı bir insana silah çekip sıkmaya çalışıyorsa bir kime güveneceğiz?"

Öte yandan, gözaltına alınan Yusuf K.'nın savcılığı sevk edildiği ve işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

