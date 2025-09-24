Menü Kapat
Gündem
Özelde tanesi 8 bin TL! Bakanlık harekete geçti: Orada sadece 188 lira

Özel diş hekimlerinin ve hastanelerinin ortalama 8 bin TL’ye yaptığı kaplama, devlet hastanesinde 188 TL’ye yapılmaya başlandı. Zirkonyum kaplamalar Sağlık Bakanlığı’nın onay vermesi ile birlikte Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde yapılıyor.

hem , hem de açıdan oldukça önemli. Ancak özel muayenehaneler adeta ateş pahası. Vatandaşların yıllardır çözüm bekleyen sorununa bakanlık el attı.

Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, bakanlık onayı ile yeni bir uygulamaya başladı. Özel kliniklerde 8 bin TL’ye ulaşabilen zirkonyum kaplamalar, hastanede 42 kat daha uygun fiyata yapılıyor.

Özelde tanesi 8 bin TL! Bakanlık harekete geçti: Orada sadece 188 lira

42 KAT DAHA UYGUN FİYATLI

Günümüzde diş tedavilerinde öne çıkan dayanıklılık ve estetik görünüm, beraberinde pahalılığı da getiriyor. Tedaviler, özel kliniklerde yapıldığında afaki rakamlara ulaşabiliyor. Bu çerçevede Sivas’ta bulunan ve çevre illere de hizmet veren Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, yeni bir uygulamaya başladı. Özel kliniklerde tanesi 8 bin TL’ye ulaşabilen zirkonyum kaplamalar, Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde 42 kat daha uygun fiyata yapılıyor.

Özelde tanesi 8 bin TL! Bakanlık harekete geçti: Orada sadece 188 lira

SON TEKNOLOJİ CİHAZLAR

Zirkonyum kaplama kararı alınan hastaların çene ve diş yapısı kamera yardımı ile taranıyor. Dijital ortama aktarılan görsellere kişiye özel tasarım yapılıyor. Tasarım aşaması tamamlanan görseller, zirkonyum bloklara işleniyor. Bloktan çıkarılan kaplamalar, özel fırınlarda dayanıklılık kazanıyor. Makyaj aşaması tamamlanan zirkonyum kaplamalar, kullanıma hazır hale getiriliyor. Söz konusu kaplamalar, emekli vatandaşlara 95 TL, çalışanlara ise 188 TL maliyet oluşturuyor.

Özelde tanesi 8 bin TL! Bakanlık harekete geçti: Orada sadece 188 lira

BAKANLIK ONAYI İLE İLK KEZ SİVAS’TA YAPILDI

Zirkonyum kaplamalara ilişkin bilgiler veren Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Diş Hekimi Fuat Şen, "Zirkonyum porselenin daha estetik ve daha sağlam bir şekilde dijital ortamda elde edilmesi, daha öncelerde hizmet ihalesiyle aldığımız zirkonyum dişleri artık hastane bünyesinde kendimiz oluşturuyoruz. Günümüz de diş tedavilerinde hem estetik hem de dayanıklılık ön plana çıkmaktadır.

Özelde tanesi 8 bin TL! Bakanlık harekete geçti: Orada sadece 188 lira

Bu ihtiyaçlara da en iyi yanıtı veren çözüm zirkonyum dişlerdi. Modern laboratuvarlarda dijital sistemler kullanarak hazırlanan zirkonyum restorasyonlar doğal dış görünümüne en yakın sonuçları sunarken uzun ömürlü bir kullanım sağlar. Hastanemizde bu imkân bakanlık onayı ile ilk defa Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi olarak gerçekleştirildi ve hayal diye nitelendirilen laboratuvar, tüm Türkiye tarafından da takip edilen bir merkez haline gelmiştir" dedi.

