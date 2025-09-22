İnsanlar yüzünden psikolojisi bozuldu! Porsuk bakın nasıl tedavi edildi

Bolu’da vatandaşlar tarafından bulunan porsuğun psikolojisinin bozulduğu tespit edildi. İzzet Baysal Sanayi Sitesi’nde dükkan içerisinde porsuğu gören vatandaşlar ilk başta köpek olduğunu zannetti. Sonrasında tırnaklarının uzun olduğunu fark eden vatandaşlar tarafından durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine bildirildi. Ekipler tarafından porsuk koruma altına alındı. Porsuğun insan kaynaklı stres yaptığı tespit edildi. DKMP ekipleri tarafından sessiz ve karanlık bir alanda porsuğun tedavisi yapıldı. Düzenli beslenme ile sağlığına kavuşturulan porsuk, doğal yaşam alanına salındı.