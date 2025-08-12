Pazarda POS cihazı dönemi! Aydın Ağaoğlu tüm merak edilenleri açıkladı

Tüketicinin pazara dönüşünü hızlandıracak olan yeni ödeme kolaylığı, pazarlarda hem fiyat politikasını hem de tüketici tercihlerini kökten değiştirmesi bekleniyor. 15 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek yeni kararla birlikte, vatandaşların pazar esnafından yaptığı alışverişlerde artış görülecek.

Tgrthaber.com Editörü Ceyda Altun ile yaptığı röportajda bu konuyu değerlendiren Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, çok önemli mesajlar verdi.

İşte röportajın detayları:

POS CİHAZI TÜKETİCİ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Günümüzde tüketiciler, özellikle ekonomik nedenlerle yanlarında nakit para taşımakta zorlanabiliyorlar. Bu durum, pazarda alışveriş yaparken kartla ödeme seçeneği olmadığı için birçok kişinin market gibi POS cihazı bulunan yerlere yönelmesine sebep oluyor. Ancak pazarlarda POS cihazı kullanımı zorunlu değil.

Bunun temel nedeni, pazarcı esnafının götürü usulüyle vergilendirilmesi ve bu yüzden POS cihazı ile yazarkasa kullanmaya mecbur olmaması. Dolayısıyla, POS cihazının pazarlarda yaygınlaşması daha çok esnafın müşteri portföyünü genişletmek ve rekabet avantajı sağlamak amacıyla gerçekleşiyor. Esnaf açısından zorunluluk olmaması, POS cihazı kullanımının istekli ve talep doğrultusunda artmasını sağlıyor.

POS UYGULAMASININ FİYATLARA VE TÜKETİCİYE ETKİSİ

Pazarlarda POS cihazı kullanımı yaygınlaştığında, doğal olarak fiyatların da etkilenmesi beklenebilir. Ancak bu etkinin tüketici lehine olumlu olacağı düşünülüyor. Çünkü esnaf, nakit ve kartlı ödemelerde fiyat farkı yapamıyor. Bu durum, fiyatlarda şeffaflık ve istikrar sağlamaya yardımcı olurken, tüketici için de daha adil bir alışveriş ortamı yaratıyor. Böylece, pazarda alışveriş yapan tüketiciler kartla ödeme yaparken ekstra bir maliyetle karşılaşmayacaklar ve bu da pazarı cazip kılacak önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

"ESNAFIN DA İŞİNE YARAYACAK!"

Pazarlarda POS cihazı kullanımı zorunlu olmamakla birlikte, bu kullanım tamamen gönüllülük esasına dayanıyor. Yasal düzenlemeler gereği, nakit ve kredi kartı fiyatları arasında fark yaratılması mümkün değil. Özellikle tek çekim ödemelerde, kredi kartıyla alışveriş yapan tüketiciden ekstra ücret alınması yasaklanmıştır. Bu durumda, örneğin bir tüketici, 40 TL’ye aldığı domatesi kredi kartıyla da aynı fiyat üzerinden satın alabiliyor. Böylece, POS cihazı kullanan esnaf, tüketicinin tercihi açısından avantaj elde ediyor. Gönüllü kullanımın artmasıyla pazarlarda kartla ödeme imkanı yaygınlaşacak ve bu da hem tüketicinin hem de esnafın işine yarayacak bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

FİYAT ŞEFFAFLIĞI VE KAYIT DIŞI EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Pazarcı esnafının götürü usulü vergilendirilmesi nedeniyle, bu sektörde kayıt içi ve kayıt dışı ayrımı çok net bir şekilde ortaya çıkmıyor. Çünkü esnaf, ne kadar az kazansa da belirlenmiş standart bir vergi ödemekle yükümlü. Ancak POS cihazı kullanımının artması, rekabet ortamında fiyat şeffaflığını artırarak tüketici için daha güvenilir bir alışveriş deneyimi sağlıyor.

Ayrıca, kartlı ödeme seçeneği tüketicinin satın alma olanaklarını genişletirken, esnafın da müşteri tabanını büyütmesine yardımcı oluyor. Bu noktada tüketicinin dikkatli olması ve fiyat farkı gibi olumsuz durumlarla karşılaşmaması önem taşıyor. Genel olarak, POS cihazlarının pazarlarda yaygınlaşması hem ekonomik açıdan hem de tüketici hakları açısından olumlu bir gelişme olarak görülüyor.