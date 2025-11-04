Menü Kapat
19°
 Murat Makas

Pes dedirten dolandırıcılık yöntemi: 'Yüksek kar payı" vaadiyle 100 milyon liralık vurgun

Bolu'da "yüksek kar payı" vaadiyle dolandırıcılık yönteminden 25 kişi mağdur oldu. Banka personelinin de içinde olduğu dolandırıcılık iddiasında 100 milyon liralık vurgun yapıldığı belirtildi.

Pes dedirten dolandırıcılık yöntemi: 'Yüksek kar payı
Bolu'da pes dedirten yöntemi ortaya çıktı. Banka personeli aracılıyla ve kar payı vaadiyle onlarca kişiyi dolandıran bir şebekenin, yaklaşık 100 milyon liralık yaptığı iddia edildi. Kısa sürede dolandırıcıların hedefi olan 48 yaşındaki Sadettin Türdü, 4,5 milyon lira değerindeki evini ipotek ettirerek sistemin parçası haline getirildiğini söyledi.

Pes dedirten dolandırıcılık yöntemi: 'Yüksek kar payı" vaadiyle 100 milyon liralık vurgun

İddiaya göre, Bolu'da yaşayan 48 yaşındaki Sadettin Türdü, dolandırıcıların "kâr payı sistemi" adı altında kurduğu düzenin mağdurlarından biri oldu. Türdü'nün iddiasına göre, şahıslar kendilerini ticaretle uğraşan güvenilir yatırımcılar olarak tanıttı.

Türdü'ye, "Evinizi 3 yıllığına ipotek ettirelim, biz ticaretimizden kazandığımız paradan her ay size 35 bin lira kar payı ödeyelim. Süre dolunca da evinizi geri verelim" teklifinde bulundular. Dolandırıcıların ilk etapta birkaç ay boyunca düzenli ödeme yapması, Türdü'nün güvenini pekiştirdi. Ancak bir süre sonra para akışı kesildi, telefonlar kapandı ve şahıslar ortadan kayboldu. Türdü, 4,5 milyon lira değerindeki evini kaybetti.

Pes dedirten dolandırıcılık yöntemi: 'Yüksek kar payı" vaadiyle 100 milyon liralık vurgun

ORTADAN KAYBOLDULAR

Dolandırıcıların ağına düşen 48 yaşındaki Sadettin Türdü, dolandırıcıların peşine düştü. Bu esnada Bolu genelinde yaklaşık 25 kişiye daha ulaşarak dolandırıldıklarını öğrendi. Olayın ardından mağdurlar, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bazı mağdurların 'da yaşayan gurbetçiler olduğu, bazılarının ise ve gibi farklı illerden mağdur edildiği öğrenildi.

"BİZİM ULAŞABİLDİĞİMİZ 20-25 MAĞDUR VAR"

Evini ipotek ettirerek sisteme dahil olan Sadettin Türdü, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı: "Yaklaşık 100 milyon liralık bir vurgun olduğu söyleniyor. Bizim ulaşabildiğimiz 20-25 mağdur var. Bu mağdurlar sadece Bolu'dan değil, Çanakkale, Balıkesir, Almanya'da yaşayan insanlar var."

"BANKADAKİ ADAMLARI DA KAR PAYI ALIYOR"

Sistemin oluş biçimini aktaran Türdü, "Bazı insanların krediye ihtiyacı oluyor. Banka kredi vermiyor. Çünkü adamın, sigortası yok, bir geliri yok. Fakat bu şahıslar bankalardaki adamları vasıtasıyla mağdurlara diyorlar ki, ‘X firmadan geldim' deyin diyerek bankaya gönderiyor. Öyle olunca hemen bu kişilere kredi çıkartılıyor. Tabi bu krediden banka çalışanları da kar payı alıyorlar. Krediyi çıkarttıran şahıs da diyor ki, "300 bin lira kredi çıkarttık. 50'sini banka görevlisine 100 bin lirasını da biz aldık' diyorlar. Bunun dışında bir sistem daha var. ‘Ticaret yapıyoruz, hayvan alıp satıyoruz evin veya arsan varsa bizim sisteme ver, 2-3 yıllığına, biz sana elde ettiğimiz ticari kardan, para vereceğiz' diyorlar. Benim ki onun gibi sistemi anlattılar bana da. ‘3 yıl boyunca biz senin evini ipotek yapacağız, sana da her ay 35 bin lira kar payı vereceğiz. 3 yıl sonra da evini geri vereceğiz" dediler. Fakat sonra ortadan kayboldular. Biz bu şahısları ararken bir çok mağdura ulaştık. Benim zararım 4.5 milyon lira. Şikayetçi oldum. Suç duyurusunda bulundu" ifadelerini kullandı.

Pes dedirten dolandırıcılık yöntemi: 'Yüksek kar payı" vaadiyle 100 milyon liralık vurgun

''SOKAKTA DOLAŞIYORLAR''

Dolandırılma olayının ‘Seçil Erzan' davası ile benzer olduğunu ifade eden Sadettin Türdü, "Bizim dava İstanbul'da görülen Seçil Erzan davasıyla aynı. Orda ki şahıs tutuklu, bizde ise şüpheliler sokakta. Her gün yeni mağdur ortaya çıkartmaya devam ediyorlar. 3-4 şahıs Bolu'da. Mağdurlarla bir araya gelip gerekli başvuru yapıyoruz. Uğraşıyoruz. Ortada bu kadar mağdur varken bu insanların sokakta dolaşması akla mantığa uygun gelmiyor" dedi.

