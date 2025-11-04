Çocuklarını, eşini de dahil olmak üzere 13 kişiyi öldüren seri katil hapiste öldü

ABD'nin 1982 yılının en büyük toplu katliamını yapan seri katil George Banks, 83 yaşında hapishanede hayatını kaybetti. Pensilvanya'daki Phoenix Eyalet Hapishanesi'nde ölen Banks'in böbrek kanseri nedeniyle öldüğü açıklandı. 40 yıldır hapishanede olan Banks, eski bir ordu mensubu ve hapishane görevlisiydi.

Seri katil Banks, 25 Eylül 1982 sabahı Pensilvanya'da AR-15 tipi tüfeğiyle ilk olarak 3 kadını ve 5 çocuğu öldürdü. Evdeki katliamın ardından kaçmaya çalışırken yolda yürüyen 4 gence ateş açtı, birini öldürdü, diğerlerini ağır yaraladı. Ardından parka yönelen Banks, 5 yaşındaki çocuğunu, eşini, 7 yaşındaki yeğenini ve onun annesini vurarak öldürdü.

SAHTE ANONS SAYESİNDE YAKALANDI

Katliamların ardından polis, Banks'i 'sahte bir anons' ile yakaladı. Davaya bakan savcı Robert Gillespie, yerel radyolardan, ''Tüm kurbanlar yaşıyor'' şeklinde anons yaptırdı. Bu anons, katilin suçlamalarını hafifleyeceğini düşünmesine neden oldu.

İDAM CEZASI ÖMÜR BOYU HAPSE DÖNDÜ

Banks'in alkol ve reçeteli ilaç etkisinde olduğu anlaşıldı. Siyah bir baba ve beyaz bir annenin çocuğu olan Banks'in avukatları, dava sürecinde müvekkillerinin psikolojik rahatsızlıkları ve ırksal paranoyaları olduğunu savundu.

Avukatlarının çabaları işe yaramadı ve Banks sonunda 12'si birinci derece, biri üçüncü derece cinayetten suçlu bulunarak idam cezasına çarptırıldı. Yıllar süren temyiz sürecinin ardından Banks'in ölüm cezası bozuldu ve ömür boyu hapis cezasına dönüştürüldü.

Banks hapishanede zaman zaman intihar tehditleri, açlık grevleri ve tedavi reddiyle de gündeme geldi.