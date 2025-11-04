Günde 3 saat ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Avustralya hükümeti duyurdu

Avustralya federal hükümeti, enerji tüketim alışkanlıklarını kökten değiştirecek dikkat çekici bir programı duyurdu. "Solar sharer" olarak adlandırılan girişimle, güneş enerjisi paneline sahip olmayan haneler günde en az üç saat ücretsiz elektrik hakkı kazanacak.

Uygulama, gelecek yıl temmuz ayından itibaren akıllı sayaç sahibi olan haneleri kapsayacak. Plan ilk aşamada Yeni Güney Galler, güneydoğu Queensland ve Güney Avustralya eyaletlerinde hayata geçirilecek. Diğer bölgelerin ise 2027 yılında sisteme dahil edilmesi bekleniyor.

AMAÇ: PİK SAAT YOĞUNLUĞUNU AZALTMAK

The Guardian'a göre Avustralya'da halihazırda 4 milyondan fazla kurulu güneş sistemi bulunuyor ve gün ortasında ciddi bir enerji fazlası oluşuyor. Programın temel amacı, talebi yoğun olan akşam saatlerinden, güneşin en tepede olduğu ve enerjinin bol olduğu öğle saatlerine kaydırmak.

Hükümet, Avustralyalıların çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, klima gibi cihazları çalıştırmak ve elektrikli araçlarını şarj etmek için ücretsiz saatleri kullanmasını teşvik ediyor. Ayrıca güneş enerjisini kullanarak hem israfı önlemeyi hem de pik saatlerdeki elektrik fiyatlarını düşürmeyi hedefliyor.