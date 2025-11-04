Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Günde 3 saat ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Avustralya hükümeti duyurdu

Avustralya hükümeti, "solar sharer" adlı yeni bir program başlatıyor. Akıllı sayacı olan haneler, güneş panelleri olmasa bile günde 3 saat ücretsiz elektrik kullanabilecek.

federal hükümeti, enerji tüketim alışkanlıklarını kökten değiştirecek dikkat çekici bir programı duyurdu. "Solar sharer" olarak adlandırılan girişimle, paneline sahip olmayan haneler günde en az üç saat ücretsiz hakkı kazanacak.

Uygulama, gelecek yıl temmuz ayından itibaren akıllı sayaç sahibi olan haneleri kapsayacak. Plan ilk aşamada Yeni Güney Galler, güneydoğu Queensland ve Güney Avustralya eyaletlerinde hayata geçirilecek. Diğer bölgelerin ise 2027 yılında sisteme dahil edilmesi bekleniyor.

Günde 3 saat ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Avustralya hükümeti duyurdu

AMAÇ: PİK SAAT YOĞUNLUĞUNU AZALTMAK

The Guardian'a göre Avustralya'da halihazırda 4 milyondan fazla kurulu güneş sistemi bulunuyor ve gün ortasında ciddi bir fazlası oluşuyor. Programın temel amacı, talebi yoğun olan akşam saatlerinden, güneşin en tepede olduğu ve enerjinin bol olduğu öğle saatlerine kaydırmak.

Günde 3 saat ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Avustralya hükümeti duyurdu

Hükümet, Avustralyalıların çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, klima gibi cihazları çalıştırmak ve elektrikli araçlarını şarj etmek için ücretsiz saatleri kullanmasını teşvik ediyor. Ayrıca güneş enerjisini kullanarak hem israfı önlemeyi hem de pik saatlerdeki elektrik fiyatlarını düşürmeyi hedefliyor.

