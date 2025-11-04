Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Reel efektif döviz kuru endeksi Ekim ayında arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre 1,09 puan artarak 71,87 olarak gerçekleşti.

Reel efektif döviz kuru endeksi Ekim ayında arttı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 15:47

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi () bazlı Reel Efektif (REK) endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre 1,09 puan artarak 71,87 olarak gerçekleşti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise, Ekim ayında bir önceki aya göre 0,79 puan artarak 95,53’e yükseldi.

Reel efektif döviz kuru endeksi Ekim ayında arttı

REK endeksindeki artış, temel olarak TÜFE'deki artışın nominal kur artışından daha fazla olmasından kaynaklandı. TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, ABD doları ve Euro bir önceki aya göre sırasıyla ortalama yüzde 1,24 ve yüzde 0,51 oranında değer kazanmıştır. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 2,55 oranında artarken, Yi-ÜFE yüzde 1,63 oranında arttı. Sonuç olarak, Türkiye TÜFE’si endeksin artışına katkıda bulunurken; Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişim endeksi azaltıcı yönde etkiledi.

