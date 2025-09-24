PKK/YPG'den Suriye'de sivillere saldırı: Ölü ve yaralılar var

YPG'nin oluşturduğu SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu konusunda mart ayında varılan anlaşmaya rağmen süreç uzadı. Teröristler Suriye ordusuna katılmayı geciktirirken, taraflar karşı karşıya gelmeye devam ediyor.

Suriye'de işgal ettiği bölgelerde hükümetin kontrolündeki sivil yerleşim yerlerine sık sık saldırı düzenleyen bölücü terör örgütü PKK/YPG, bu kez de Resm Haraml köyünü hedef aldı.

PKK'DAN AĞIR SİLAHLI SALDIRI

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Halep'in doğu kırsalındaki Deyr Hafer beldesi çevresinde yer alan Resm Haraml köyüne ağır silahlarla saldırı düzenledi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Suriye Ordusu, terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Şeyh Maksud ve Eşrefiye bölgelerine takviye kuvvet göndermişti.