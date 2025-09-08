Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

RTÜK Başkanı Şahin yayıncıları uyardı: 'Kamu düzenini tehdit eden yayınlara müsamaha yok'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sokağa çağrı yapan ve kamu düzenini tehdit eden yayıncıları uyardı. Bu tür yayınları sürdürenlere yönelik yayın durdurma ve lisans iptali yapılacağını açıkladı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 01:59
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 02:01

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu () Başkanı Ebubekir Şahin, "Kamu düzenini tehdit eden, şiddeti özendiren, toplumsal hassasiyetleri istismar eden veya kitleleri tahrik edebilecek hele hele halkı sokağa çağırmak gibi çok ağır sonuçları olacak olan yayınlara hiçbir şekilde izin verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ŞEKİLDE İZİN VERİLMEYECEK"

Şahin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yayıncılara açık çağrıda bulunarak, her koşulda basın ve yayın ilkelerine, haber yayıncılığına ilişkin mevzuat hükümlerine titizlikle riayet edilmesinin kanuni bir zorunluluk olduğunu belirerek, şunları kaydetti:

"Kamu düzenini tehdit eden, şiddeti özendiren, toplumsal hassasiyetleri istismar eden veya kitleleri tahrik edebilecek hele hele halkı sokağa çağırmak gibi çok ağır sonuçları olacak olan yayınlara hiçbir şekilde izin verilmeyecektir. Özellikle emniyet mensuplarını, idari amirleri veya görevi başındaki kamu görevlileri ile yargı mensuplarını hedef gösteren yayıncılık anlayışı, açıkça mevzuat ihlalidir ve ağır yaptırımla karşılaşacaktır. Canlı yayınlarda doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin aktarılması, toplumda paniğe ve bilgi kirliliğine yol açacak bir sorumsuzluk örneğidir. Yayıncılarımızın yayın setinde belirlenen etik kurallardan sapmamaları, haber ve yorum arasındaki sınırları korumaları hukuken zorunludur. Toplumsal barışa ve kamu güvenliğine zarar verecek yayınlara dün olduğu gibi bugün de müsamaha gösterilmeyecek, bu şekilde yayın yapan kuruluşlar hakkında idari para cezaları, yayın durdurma ve en nihayetinde lisans iptali de dahil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar uygulanacaktır."

Şahin, tüm yayıncılardan, yayınlarını yaparken sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri, basın ve yayın özgürlüğü kadar kamu yararı ve toplumsal huzuru da gözetmeleri gerektiğini hatırlattı.

