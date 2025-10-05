Sahte alkol ünlü yazarı hayattan kopardı! 9 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yazar ve İletişimci Hanzade Özerten Urul, metil alkol zehirlenmesi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 9 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

SAHTE ALKOLÜ ANKARA'DAN ALDILAR

Geçtiğimiz 24 Ocak'ta edinilen bilgiye göre, Ortakent Mahallesi'nde Hanzade Özerten Urul (45) ile eşi Emre Urul (49) metil alkol zehirlenmesi nedeniyle fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında çiftin metil alkolü Ankara’dan aldıkları belirlendi. Polis ekiplerince 26 Ocak'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler Z.A.D. ve M.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

EŞİ KURTARILDI YAZAR HAYATINI KAYBETTİ

Metin Urul, 3 günlük tedavisinin ardından taburcu edilirken 9 ay yoğun bakımda tedavi gören Hanzade Özerten Urul, kurtarılamadı. Urul, Ortakent Mezarlığı’na defnedildi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.