Samsun Emniyeti'nden uyuşturucu operasyonu! Polis köpeği zulaları buldu

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretine darbe vurdu. Narkotik dedektör köpeği TONY’nin dikkati sayesinde, Havza’da durdurulan bir aracın koltuk döşemesine ustalıkla gizlenmiş 470 gram metamfetamin ortaya çıkarıldı. Operasyonda üç şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir operasyon düzenlendi.

POLİS KÖPEĞİ SAYESİNDE BULUNDU!

Havza’da durdurulan bir araçta bulunan Y.K. (26), B.E. (30) ve M.T.D. (23) isimli şahısların, il dışından temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Samsun’a getirdikleri tespit edildi.

Narkotik dedektör köpeği TONY’nin tepki verdiği yolcu koltuğu döşemesinin içerisine gizlenen uyuşturucu, polis ekiplerince ele geçirildi. Yapılan aramada, 470 gram metamfetamin ile 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, haklarındaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.