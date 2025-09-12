Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Samsun Emniyeti'nden uyuşturucu operasyonu! Polis köpeği zulaları buldu

Samsun’da narkotik köpeği TONY’nin koku hassasiyeti, bir aracın koltuk döşemesine saklanmış 470 gram metamfetamini gün yüzüne çıkardı.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 14:32
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 14:32

İl Emniyet Müdürlüğü, ticaretine darbe vurdu. dedektör köpeği TONY’nin dikkati sayesinde, Havza’da durdurulan bir aracın koltuk döşemesine ustalıkla gizlenmiş 470 gram ortaya çıkarıldı. Operasyonda üç şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyeti'nden uyuşturucu operasyonu! Polis köpeği zulaları buldu

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir operasyon düzenlendi.

POLİS KÖPEĞİ SAYESİNDE BULUNDU!

Havza’da durdurulan bir araçta bulunan Y.K. (26), B.E. (30) ve M.T.D. (23) isimli şahısların, il dışından temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Samsun’a getirdikleri tespit edildi.

Samsun Emniyeti'nden uyuşturucu operasyonu! Polis köpeği zulaları buldu

Narkotik dedektör köpeği TONY’nin tepki verdiği yolcu koltuğu döşemesinin içerisine gizlenen uyuşturucu, ekiplerince ele geçirildi. Yapılan aramada, 470 gram metamfetamin ile 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı bulundu.

Samsun Emniyeti'nden uyuşturucu operasyonu! Polis köpeği zulaları buldu

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, haklarındaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

