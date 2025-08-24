Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Selçuk Bayraktar 'Dünyada bir ilk' diyerek duyurdu! Türkiye Amerika'yı solladı

TCG Anadolu, 'Mavi Vatan Boğaz Geçişi' için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından belirlenen 250 öğrencinin katılımıyla Sarayburnu’ndan sabah saatlerinde demir aldı. İstanbul Boğazı, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen "Mavi Vatan Geçişi" ile yerli ve milli teknolojilerin gövde gösterisine sahne oldu. Etkinlikte konuşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin deniz havacılığı alanındaki başarılarını vurguladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Selçuk Bayraktar 'Dünyada bir ilk' diyerek duyurdu! Türkiye Amerika'yı solladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.08.2025
saat ikonu 15:38
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
saat ikonu 16:03

İstanbul Boğazı'nda yapılacak 'Mavi Vatan Boğaz Geçişi' için Sarayburnu’ndan sabah 06.30’da hareket etti. Saat 15.30’da başlayan geçiş için TCG Anadolu, TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızır Reis Denizaltısı ile Karadeniz açıklarında buluşacak. TCG Anadolu, aralarında TCG Savarona, Deniz Kuvvetlerine ait gemiler, TCG Hızır Reis Denizaltısı'nın da bulunduğu 8 gemi ve 1 denizaltıyla boğaz geçişi gerçekleştirecek. Program Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dolmabahçe Sarayı’nda 21 pare top atışı ve çimarivayla selamlanmasıyla son bulacak.

Selçuk Bayraktar 'Dünyada bir ilk' diyerek duyurdu! Türkiye Amerika'yı solladı

Etkinlikte konuşan e gösterisine sahne oldu. Etkinlikte konuşan, "Milli deniz havacılığımız yeniden doğmuş oldu" ifadelerini kullandı. Türk savunma sanayisinin ulaştığı noktaya dikkat çeken Bayraktar, gelecekte savaşların yalnızca insanlı filolarla değil, sürü şeklinde uçan insansız hava araçlarıyla yapılacağını söyledi.

Selçuk Bayraktar 'Dünyada bir ilk' diyerek duyurdu! Türkiye Amerika'yı solladı

“Dünyada bu alandaki ilk başarıyı Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk milli SİHA’larıyla elde etti. Gelecekte sadece filolar değil, sürüler halinde uçan dronların savaşacağını görüyoruz,” dedi.

BAYRAKYAR TB3 İLE DÜNYADA BİR İLK

Selçuk Bayraktar, ’ün, kısa pistli gemilere iniş-kalkış yapabilen dünyadaki ilk SİHA olduğunu belirtti. Bu alanda önceliği ABD'nin alacağına dair iddialara da değinen Bayraktar, "Ama bu yarışı Bayraktar TB3 kazandı" dedi.

Selçuk Bayraktar 'Dünyada bir ilk' diyerek duyurdu! Türkiye Amerika'yı solladı

kapsamında 30-31 Ağustos tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan Mavi Vatan etkinliklerine tüm halkı davet eden Bayraktar, gençlerin milli teknoloji hamlesine olan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Selçuk Bayraktar 'Dünyada bir ilk' diyerek duyurdu! Türkiye Amerika'yı solladı

“Türk milletinin mühendis bir evladı olarak, özellikle genç kardeşlerimin bu alana rağbet göstermesinden inanılmaz mutluluk duyuyorum. Bizim dönemimizde bu kadar iddialı olmak mümkün değildi. Şimdi dünyaya damga vuracak eserler yapan bir kuşak yetişiyor.”

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Boğazdan gemi geçişi ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? TCG Anadolu, Savarona ve 7 gemi İstanbul Boğazı'nı selamlayacak
2024 Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! Türkiye TCG ANADOLU ile listeye damga vurdu
Boğaz'da milli gurur! TCG Anadolu ve Savarona İstanbul'u selamlıyor
ETİKETLER
#teknofest
#tcg anadolu
#bayraktar tb3
#türk savunma sanayisi
#Mavi Vatan Boğaz Geçişi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.