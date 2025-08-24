Selçuk Bayraktar 'Dünyada bir ilk' diyerek duyurdu! Türkiye Amerika'yı solladı

TCG Anadolu İstanbul Boğazı'nda yapılacak 'Mavi Vatan Boğaz Geçişi' için Sarayburnu’ndan sabah 06.30’da hareket etti. Saat 15.30’da başlayan geçiş için TCG Anadolu, TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızır Reis Denizaltısı ile Karadeniz açıklarında buluşacak. TCG Anadolu, aralarında TCG Savarona, Deniz Kuvvetlerine ait gemiler, TCG Hızır Reis Denizaltısı'nın da bulunduğu 8 gemi ve 1 denizaltıyla boğaz geçişi gerçekleştirecek. Program Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dolmabahçe Sarayı’nda 21 pare top atışı ve çimarivayla selamlanmasıyla son bulacak.

Etkinlikte konuşan e gösterisine sahne oldu. Etkinlikte konuşan, "Milli deniz havacılığımız yeniden doğmuş oldu" ifadelerini kullandı. Türk savunma sanayisinin ulaştığı noktaya dikkat çeken Bayraktar, gelecekte savaşların yalnızca insanlı filolarla değil, sürü şeklinde uçan insansız hava araçlarıyla yapılacağını söyledi.

“Dünyada bu alandaki ilk başarıyı Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk milli SİHA’larıyla elde etti. Gelecekte sadece filolar değil, sürüler halinde uçan dronların savaşacağını görüyoruz,” dedi.

BAYRAKYAR TB3 İLE DÜNYADA BİR İLK

Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3’ün, kısa pistli gemilere iniş-kalkış yapabilen dünyadaki ilk SİHA olduğunu belirtti. Bu alanda önceliği ABD'nin alacağına dair iddialara da değinen Bayraktar, "Ama bu yarışı Bayraktar TB3 kazandı" dedi.

TEKNOFEST kapsamında 30-31 Ağustos tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan Mavi Vatan etkinliklerine tüm halkı davet eden Bayraktar, gençlerin milli teknoloji hamlesine olan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Türk milletinin mühendis bir evladı olarak, özellikle genç kardeşlerimin bu alana rağbet göstermesinden inanılmaz mutluluk duyuyorum. Bizim dönemimizde bu kadar iddialı olmak mümkün değildi. Şimdi dünyaya damga vuracak eserler yapan bir kuşak yetişiyor.”