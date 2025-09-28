Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Senette sahteciliğe son! Zorunlu karekod uygulaması geliyor

Senette sahtecilik ve dolandırıcılığın önüne geçmek için hükümet yeni bir uygulamaya geçmeye hazırlanıyor. Buna göre , 11. Yargı Paketi kapsamında ekim ayında Meclis gündemine gelecek düzenlemeyle senetlerde karekod ve filigran zorunluluğu başlayacak. Böylece belgelerin gerçekliği anında kontrol edilebilecek, sahte senet mağduriyetlerinin önüne geçilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
28.09.2025
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
28.09.2025
saat ikonu 10:55

Ekim ayında Meclis gündemine sunulacak, 11. Paketi’nde senetlerle ilgili uygulaması düzenlemesi de yer alıyor. Bu uygulamanın merak edilenlerini adli bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık gazetemize değerlendirdi.

veya bonolarda karekod mecburiyeti getirilmesinin, özellikle vakalarının önüne geçilmesi açısından son derece önemli bir adım olduğunu söyleyen Kırık “Bugüne kadar birçok vatandaşımız sahte bono düzenlenmesi veya üzerinde oynama yapılması sebebiyle ciddi mağduriyetler yaşadı. Karekod sayesinde belgenin gerçekliği anında kontrol edilebilecek ve böylece girişimlerinin büyük ölçüde önüne geçilecek” diye konuştu.

Senette sahteciliğe son! Zorunlu karekod uygulaması geliyor

SAHTECİLİĞİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Bu uygulamanın aynı zamanda dava süreçlerini de hızlandıracağının altını çizen Kırık “Mahkemelerde ‘Bu belge sahte mi, üzerinde oynama var mı?’ tartışmaları yerine, karekod üzerinden doğrudan doğrulama yapılabilecek. Hem vatandaş hem yargı sistemi gereksiz zaman kaybından kurtulmuş olacak. Kısacası hem güven hem de pratiklik sağlayacak” dedi.

Senette sahteciliğe son! Zorunlu karekod uygulaması geliyor

Kırık, vatandaşların bu sisteme alışması için tavsiyelerini şu sözlerle anlattı:

Özellikle teknik bilgiye çok hâkim olmayan kişiler için başlangıçta soru işaretleri doğabilir. Ancak devletin bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarıyla bu geçiş süreci kolayca aşılabilir. Uzun vadede Karekodlu senet sistemi, dolandırıcılara karşı en etkili kalkanlardan biri hâline gelecektir.

Senette sahteciliğe son! Zorunlu karekod uygulaması geliyor

FİLİGRANLI VE GÜVENLİ SENET MECBURİ OLACAK

Yeni düzenleme ile senetler artık filigranlı olarak üretilecek ve resmî kayıt altına alınacak. Kırtasiyeden alınarak elle doldurulan senetlerin geçerliliği sona erecek. Uygulamanın üzerinden güvenli şekilde yapılması, senetlerin üretim ve kayıt sürecinin Merkez Bankası veya belirlenecek başka bir resmî kurum tarafından yürütülmesi öngörülüyor. Ayrıca senetler, çeklerde olduğu gibi kontrollü şekilde dağıtılacak. Senette karekod sistemiyle birlikte işlem detayları da öğrenilebilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mersin'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
17 ilde dolandırıcılara operasyon! 225 milyon TL'ye el konuldu
Antalya'da dolandırıcılık operasyonu! 2 gözaltı
ETİKETLER
#e-devlet
#dolandırıcılık
#güvenlik
#yargı
#sahtecilik
#senet
#Karekod
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.