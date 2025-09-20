Menü Kapat
24°
Gündem
Şeyda polisin katili hakkında istinaftan yeni karar

İstanbul'da karakoldan kaçmaya çalışan suçluyu gözaltına almak isterken şehit edilen Şeyda Yılmaz'ın katili Yunus Emre Geçti'ye ilişkin görülen davada sıcak gelişmeler yaşanıyor. İstinaftan kadın polis memurumuzu şehit eden sanığa ilişkin karar çıktı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalandıktan sonra çıkan arbedede Şeyda Yılmaz'ı silahla vurarak ettiği için cezasına çarptırılan Yunus Emre Geçti'nin yargılandığı davaya ilişkin kısmen bozma kararı verdi.

Şeyda polisin katili hakkında istinaftan yeni karar

"YEREL MAHKEMENİN KARARI YERİNDE"

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanık Geçti hakkında verilen görevli memura karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, polis memuru K.H.S'ye karşı görevli memura karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıl, annesi Pınar Geçti'ye karşı olası kastla suçundan 3 yıl, görevi yaptırmamak için direnme suçundan ise 3 yıl 9 ay hapis cezalarına ilişkin incelemelerini tamamladı.

Şeyda polisin katili hakkında istinaftan yeni karar

Yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık, delillerde ve işlemlerde ise herhangi bir eksiklik olmadığına hükmeden daire, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu kararlaştırdı.

Kararda, eylemin doğru olarak nitelendirildiği, sanıklara verilen cezalarda bir isabetsizlik olmadığına dikkat çekilerek, bu kararlar yönünden yapılan istinaf başvurularının esastan reddine hükmetti.

NİTELİKLİ YAĞMA SUÇUNDAN DAVA AÇILMASI İSTENDİ

Sanığın boğuşma esnasında kendisine müdahale eden başka bir polis memurunun silahını zorla ele geçirerek aldığı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanık hakkında bu eyleminden dolayı gece vakti nitelikli yağma suçundan ayrıca suç duyurusunda bulunulacağı aktarılan kararda, kamu davası açılarak bu dosyanın da ana dava dosyasıyla birleştirilmesi istendi.

Şeyda polisin katili hakkında istinaftan yeni karar

Daire, dosyaların birleştirilmesi sağlandıktan sonra yargılama yapılıp karar verileceğine hükmederek, dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi. Sanığın, 25 Eylül'de tekrar hakim karşısına çıkması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 22 Eylül 2024'te sanık Yunus Emre Geçti'nin Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalandıktan sonra çıkan arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit edip bir polisi de yaralaması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, şehit Şeyda Yılmaz'ın eşi Semih Yılmaz ile olay sırasında şüphelinin silahından çıkan kurşunla yaralanan polis memuru K.H.S. müşteki, şüphelinin annesi Pınar Geçti ise mağdur olarak yer almıştı.

İDDİANAMEDEN ÇARPICI DETAYLAR

İddianamede, şüphelinin 22 Eylül'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanarak Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi'ne götürüldüğü, teşhis işlemleri yapıldıktan sonra istirahat amacıyla bahçeye çıktığı, bu sırada annesiyle görüştüğü ve fırsattan istifade ederek merkezin tel kaplı duvarından atlayıp firar ettiği anlatılmıştı.

Bunun üzerine polis memurları K.H.S. ile Şeyda Yılmaz'ın şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattıkları kaydedilen iddianamede, şüphelinin Petrol Yolu Caddesi'ndeki tekel bayisine doğru yürüdüğü esnada polisler tarafından görüldüğü anlatıldı.

Şeyda polisin katili hakkında istinaftan yeni karar

İddianamede, polislerin şüpheliyi kovalayarak etkisiz hale getirmeye çalıştıkları, şüphelinin mukavemet gösterdiği sırada çıkan arbedede polis memuru K.H.S'nin bacağına ve beline sarılıp beylik tabancasını aldığı aktarılmıştı.

9-10 EL ATEŞ ETTİ

Şüphelinin hızla tabancaya mermi doldurup kendisini yakalamaya çalışan K.H.S'ye yakın mesafeden ateş ettiği, arbede sırasında yere düşen şüphelinin polisi hedef alarak eylemine devam ettiğine dikkati çekilen iddianamede, bu sırada polis memuru Yılmaz'ın tekel bayi önündeki fıçıyı kendini korumak için siper aldığı ve şüpheliyi etkisiz hale getirmek için silahını çektiği vurgulanmıştı.

İddianamede, şüphelinin düştüğü yerden ayağa kalkana kadar, Yılmaz'ın siper aldığı fıçıyı hedef alıp şarjördeki kurşunlar bitene kadar yaklaşık 9-10 kez ateş ettiği, yaralanan polisler ile şüphelinin olay yerindeki annesi Pınar Geçti'nin hastaneye kaldırıldıkları anlatılan iddianamede, Yılmaz'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu anlatılmıştı.

İddianamede, olay yerindeki 17 kovandan 15'inin şüphelinin çaldığı silaha, diğer ikisinin şehit polis Yılmaz'a ait olduğu, şehide isabet eden kurşunun başına öldürücü nitelikte olduğu kaydedilmişti.

MAHKEMENİN KARARI

Davaya bakan Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Ocak'taki duruşmada, sanık Yunus Emre Geçti'yi, şehit polis Şeyda Yılmaz'a karşı görevli memura karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırmıştı.

Sanık Geçti'ye aynı zamanda; polis memuru K.H.S.'ye karşı görevli memura karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıl, annesi Pınar Geçti'ye karşı olası kastla yaralama suçundan 3 yıl, görevi yaptırmamak için direnme suçundan ise 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına da hükmeden heyet, gece vakti cebir kullanarak yağma suçundan ise sanık hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırmıştı. Kararın ardından dosya istinafa taşınmıştı.

