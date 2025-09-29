Simav beşik gibi sallanıyor: 10 saatte 127 sarsıntı!

Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 1 ve 4 arası büyüklüğünde yaklaşık 130 sarsıntı oldu. Sarsıntılar bölge halkında kısa süreli paniğe neden oldu. Yetkililer, bölgede olumsuz bir durum bulunmadığını paylaştı.

127 SARSINTI OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 12.59'da merkez üssü Simav ilçesi Yeşildere köyü olan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından son 10 saat içinde bölgede 1 ve 4 arası büyüklükte 127 sarsıntı kaydedildi.

Kütahya'nın yanı sıra İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Yalova, Eskişehir ve Balıkesir'de de hissedilen depremlerin ardından artçılar sürüyor.

"BÖLGEDE STRES ARTIŞI VAR"

Depremin ardından katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Okan Tüysüz, "İlk veriler genellikle farklı olabiliyor. Deprem Simav'ın kuzeyi civarında oldu. Bu bölgede yüzeyde diri bir fay yok. Bu bölgede olan depremin kaynağı konusunda elimizde henüz bilgi yok. 5,7'nin ardından 5'e varan artçıların olması mümkün. Bölgede stres artışı var" dedi.

ŞÜKRÜ ERSOY TGRT HABER'E KONUŞTU

Uzman isim Prof. Dr. Şükrü Ersoy da yaşanan depremi TGRT Haber'de değerlendirdi. Çarpısı açıklamalarda bulunan Ersoy, bu sarsıntının yeni bir depremi tetikleyip tetiklemeyeceği hakkında bilgiler verdi. Ersoy, "Şimdi depreme gelince, bu tabii artçı bir deprem. Neyin artçısı? 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin artçısı. Fakat biz Türkiye'nin diğer bölgelerinden bu depremlerin bir fay zonu üzerinde geliştiğini biliyoruz ve buna alışkınız. Eğer büyük bir deprem o fay zonu üzerinde meydana gelmişse, artçıları da genellikle o çizgiyi, o fayı takip eder. Fakat buradaki durum, yani Sındırgı çevresindeki durum öyle değil. 6.1'den sonra meydana gelen yüzlerce, binlerce deprem ki bu uzun süreden beri devam ediyor. Bunun tektonik bir deprem değil de magmatik kökenli bir deprem olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.