Kontrolünü kaybeden sürücü dehşet saçtı! 4 yayaya çarptı, ölüler var

Hatay'da bir aracın kaldırıma çıkmasıyla 3 yaya hayatını kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce yayalara çarptı ardından takla atarak durabildi.

4 YAYAYA ÇARPTI



İskenderun ilçesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi üzerinde seyir halindeki otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle önce kaldırımdaki 4 yayaya çarptı ardından da takla atarak ters döndü. İhbar üzerine bölgeye; sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin ilk müdahaleleriyle birlikte kazada 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralı şahıslar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildiler.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayda yaralanan şahısların vücutlarının parçalarıysa ekipler tarafından toplandı. Kazada hayatını kaybeden 3 şahsın cansız bedeniyse cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Yaralı şahısların hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.