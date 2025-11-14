Menü Kapat
 Baran Aksoy

Şirket araçlarıyla uyuşturucu taşıdılar! Her birine kayyum atandı, detaylar şoke etti: Toplam ağırlık 20 tona yakın

Son dakika haberi: Şirkete ait araçlarla uyuşturucu sevkiyatı iddiasıyla 4 şirkete kayyum atandı. Soruşturmada 636 taşınmaza, 168 motorlu araca, 1 lüks yata ve 97 şirketin ortaklık paylarına el konuldu. Söz konusu şirketlerin 20 tona yakın uyuşturucu sevkiyatına bulaştığı tespit edildi.

Şirket araçlarıyla uyuşturucu taşıdılar! Her birine kayyum atandı, detaylar şoke etti: Toplam ağırlık 20 tona yakın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.11.2025
saat ikonu 11:35
|
GÜNCELLEME:
14.11.2025
saat ikonu 12:01

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kriptolu haberleşme programı üzerinden sevkiyatı yaptığı iddia edilen 120 şüpheli hakkında kararı verdi. Savcılığın açıklamasına göre, kapsamında 4 şirkete de kayyum atandı.

Düzenlenen operasyonda 636 taşınmaz, 168 motorlu taşıt, 1 lüks yat ve 97 şirketteki ortaklık paylarına el konuldu. Açıklamada, kriptolu haberleşme programını kullanarak uluslararası yaptığı öne sürülen beş ayrı suç örgütünün de tespit edildiği ifade edildi.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

İşçileri Bakanı Ali Yerlikaya da soruşturmaya ilişkin bir paylaşım yaptı. Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Bugün sabah, ulusal ve uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti yapan ve bu suçtan elde ettikleri gelirleri aklamaya çalışan organize suç örgütlerinin üst düzey üyelerine yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirdik." açıklamasında bulundu. Yerlikaya, "Şüphelilerin ülkemiz ve yurt dışında ele geçirilen 18 ton 129 kilogram uyuşturucu/uyarıcı maddeden ve 1 milyon 290 bin tablet uyarıcı haptan sorumlu oldukları tespit edildi. Operasyonumuz sonucunda, F.K., A.M.G., V.G. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu toplam 138 üst düzey organize üyesini yakaladık" ifadelerini kullandı.

https://x.com/AliYerlikaya/status/1989254223159046195

TOPLAM SEVKİYAT 20 TONA YAKIN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında ise şu ifadeler kullanıldı:

"F.K. ve Ü.Ö. liderliğinde kurulmuş suç örgütünün, yurt içinde ve yurt dışında farklı tarihlerde 30 kez uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirdiği anlaşılmış, söz konusu sevkiyatlara konu uyuşturucu maddelerin toplam ağırlığının 7 tonun üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Adı geçen suç örgütünün yönetici ve üyelerinden 8 kişinin yurt dışında, 12 kişinin cezaevinde, 35 kişinin ise ülkemiz sınırları içerisinde olduğu değerlendirilmiştir. V.G. liderliğinde kurulmuş suç örgütünün, yurt içinde ve yurt dışında farklı tarihlerde 22 kez uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirdiği anlaşılmış, söz konusu sevkiyatlara konu uyuşturucu maddelerin toplam ağırlığının 5 tonun üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Adı geçen suç örgütünün yönetici ve üyelerinden 30 kişinin yurt dışında, 37 kişinin cezaevinde, 63 kişinin ise ülkemiz sınırları içerisinde olduğu değerlendirilmiştir.

Şirket araçlarıyla uyuşturucu taşıdılar! Her birine kayyum atandı, detaylar şoke etti: Toplam ağırlık 20 tona yakın

HER BİRİ FARKLI TARİHLERDE ONLARCA SEVKİYAT

O.T. liderliğinde kurulmuş suç örgütünün, yurt içinde ve yurt dışında farklı tarihlerde 4 kez uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirdiği anlaşılmış, söz konusu sevkiyatlara konu uyuşturucu maddelerin toplam ağırlığının 600 kilogramın üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Adı geçen suç örgütünün yönetici ve üyelerinden 3 kişinin yurt dışında, 1 kişinin cezaevinde, 5 kişinin ise ülkemiz sınırları içerisinde olduğu değerlendirilmiştir. K.A. ve A. K. liderliğinde kurulmuş suç örgütünün, yurt içinde ve yurt dışında farklı tarihlerde 6 kez uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirdiği anlaşılmış, söz konusu sevkiyatlara konu uyuşturucu maddelerin toplam ağırlığının 1 tonun üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Adı geçen suç örgütünün yönetici ve üyelerinden 4 kişinin yurt dışında, 4 kişinin cezaevinde, 11 kişinin ise ülkemiz sınırları içerisinde olduğu değerlendirilmiştir.

Şirket araçlarıyla uyuşturucu taşıdılar! Her birine kayyum atandı, detaylar şoke etti: Toplam ağırlık 20 tona yakın

A. M. G. liderliğinde kurulmuş suç örgütünün, yurt içinde ve yurt dışında farklı tarihlerde 20 kez uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirdiği anlaşılmış, söz konusu sevkiyatlara konu uyuşturucu maddelerin toplam ağırlığının 11 tonun üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Adı geçen suç örgütünün yönetici ve üyelerinden 11 kişinin yurt dışında, 1 kişinin cezaevinde, 6 kişinin ise ülkemiz sınırları içerisinde olduğu değerlendirilmiştir. Söz konusu suç örgütlerinin mensupları olan ve halihazırda yurt içinde bulunan 120 şüphelinin yakalanıp gözaltına alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinasyonunda 14.11.2025 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.

ŞİRKETLERE KAYYUM ATANDI

Yurt dışında bulunduğu tespit edilen 56 örgüt mensubunun ise uluslararası düzeyde aranmalarını sağlamak maksadıyla haklarında kırmızı bülten çalışması başlatılmıştır. Söz konusu suç örgütlerinin mensuplarının, suçtan elde ettiği geliri ile iliştirilip elde edilen varlıkların demdana da aklama eylemine tabi tuttuğu mal varlıkları tespit edilmiş ve bu kapsamda, 232 gerçek ve tüzel kişiye ait tüm banka hesaplarına ve kripto varlıklara, toplam 636 adet taşınmaza, 168 adet motorlu taşıta, 1 adet lüks yat gemisine, 97 şirketin ortaklık payına el konulmuş, ayrıca suçtan elde edilen gelirin aklanmasına özgülendiği tespit edilen, F.K. ve ailesinin sahibi ve yetkilisi olduğu Diamond Group Emlak ve Danışmanlık Ltd. Şti., Karci İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti., Mavi Okyanus Denizcilik İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ve Karcı Lojistik A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu () kayyum olarak atanmıştır."

