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 | Onur Kaya

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında hastaneden yeni açıklama

Son dakika haberi: Kalp krizi geçiren DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden yeni açıklama geldi. Açıklamada Önder'in tedaviye iyi yanıt verdiği belirtildi. İşte detaylar...

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Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında hastaneden yeni açıklama
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 10:51
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 11:20

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama yapıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada "Genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız." denildi.

CEVDET YILMAZ'DAN HASTANEYE ZİYARET

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret etti. Önder'in sağlık durumu hakkında doktorlardan ve kızından aldığı bilgileri paylaşan Yılmaz, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de dikkat çeken mesajlar verdi. Hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Cevdet Yılmaz şöyle konuştu:

"BUGÜN DAHA OLUMLU HABERLER ALDIK"

DEM Parti yöneticileri bizleri misafir etti. Ayrıca buradaki yetkililerden, doktorlardan bilgi aldık. Çok şükür bugün Sırrı Bey'in durumuyla ilgili daha olumlu haberler alıyoruz. Tabii ki bu sürecin bittiği anlamına gelmiyor. Uzun soluklu bir tedavi süreci. Çok ağır bir sağlık tablosuyla karşı karşıyayız. Gereken her şey yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da süreci yakından takip ediyor doğrudan kurduğu temaslarla. Sırrı Bey farklı fikirleri, görüşleri olan bir insan. İnsan odaklı siyasete yaklaşan bir insan. Siyasi hayatımıza önemli katkılar yaptı. Moralini zaten biliyoruz. En zor zamanlarda yaptığı esprilerle, sıcak yaklaşımlarla gündem olmuş bir kişilik. Hayatını, direncini biliyoruz. Bu mücadeleden başarıyla çıkacağına inanıyoruz. Dua ediyoruz, geçmiş olsun diyoruz, acil şifalar diliyoruz. Kızı Ceren Hanım'la da görüştük, görünür şekilde daha iyi bir durumda olduğunu söyledi. Bu da bizim için güzel haber. Sadece doktorların teknik raporları değil, dışarıdan sade bir gözlemle de daha olumlu bir tablo olduğunu ifade edebiliriz. Daha uzun süre bu mücadele devam edecek. Bu süreci takip edeceğiz. Bir an önce sağlığına kavuşup aramıza dönmesini temenni ediyoruz. Doktorlarımız ellerinden gelen her türlü gayreti gösteriyorlar. Gerekli sağlık desteğini sunan sağlık çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE AKSAMA OLMAZ"

Sırrı Bey'le daha önce Urfa'da kavgalı iki aileyi barıştırmak için mesai harcamıştık. Yaklaşımıyla Terörsüz Türkiye sürecine büyük katkıları var. Bugüne kadar da büyük destekleri oldu. Ancak bu süreç kişileri aşan bir süreç. Daha geniş anlamda bir siyasi iradeyle yürüyen bir süreç Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Terörsüz Türkiye' hedefi aslında Türkiye Yüzyılı vizyonunun bir parçası. Türkiye Yüzyılı için barışın, kardeşliğin, huzurun yüzyılı olacak diyoruz. Sayın bahçeli tarafından yapılan çağrıyla bu süreç hızlandı. Bu tür süreçler başladıktan sonra en kısa sürede etkili bir şekilde hayata geçirilmeli. Bu süreç sağlıklı bir şekilde yoluna devam edecektir. Orada herhangi bir aksama olmaz. Tabii ki Sırrı Bey'in katkıları çok arklı, bunları bir kenara koymadan söylüyorum ama o süreçler devam edecek.

ERDOĞAN HASTANEYİ ZİYARET EDECEK Mİ?

Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastaneye ziyarette bulunup bulunmayacağına ilişkin soruya ise "Onu bilemiyorum doğrusu. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirinde, programında ama ben kendisinin selamlarını iletmiş oldum. Kendisine bilgi vereceğiz. Süreci yakından takip ediyor. Elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz. Bundan sonrası doktorlarımızın kontrolünde olan bir süreç." cevabını verdi.

Detaylar geliyor...

ETİKETLER
#sağlık durumu
#hastane
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#sırrı süreyya önder
#Böbrek Problemi
#Gündem
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