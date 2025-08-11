Fenomen Deniz Servan Narin'in annesinin feryatları yürek yaktı! 'Yüzü bembeyazdı'

Kocaeli'nde seyir halindeki tıra arkadan çarparak hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin'in cenazesi uçakla Antalya'ya getirildi. Uncalı Kent Mezarlığı'na getirilen fenomenin cenazesinde kahreden anlar yaşandı. Narin'in acılı annesinin feryatları yürekleri sızlattı. Ayakta durmakta güçlük çeken anneyi ailesi ve yakınları teselli etmeye çalıştı.

"YÜZÜ BEMBEYAZDI, MELEK GİBİ"

Oğlunun genç yaşta geçirdiği trafik kazası sonucu ölümünü haber alarak Antalya'ya gelen annesi Sevda Narin'in ayakta durmakta güçlük çektiği görülürken feryatları yürek dağladı. Defin işlemleri için geldiği Uncalı Kent Mezarılğı'nda oğlunu son kez gören anne "Annem, ben geldim. Yüzü bembeyazdı, melek gibi oğlumun" diyerek gözyaşı döktü. Acılı anneyi ailesi ve yakınları teselli etmeye çalıştı.

"ANTALYA'DAN İSTANBUL'A TAŞINMIŞTI"

Ünlü sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin'in ölümünün şoku içinde olduklarını söyleyen yakını Hakkı Kayımkaya, "Deniz 10 numara bir çocuktu. Çok üzgünüz, şaşkınız. Hep derler ya ‘İyiler ölür' diye, hiç kimseye saygısızlığı olmazdı. Çok efendi bir çocuktu, şaşkınız. Antalya'dan İstanbul'a taşınmıştı. Ecel onu oraya çağırmış. Yapacak bir şey yok. Herkesin başı sağ olsun" dedi.

Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin'in cenazesi ikindi namazında kılınacak cenaze namazının ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek