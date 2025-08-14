Menü Kapat
29°
Gündem
Suriyeliler akın akın dönüyor! Bakanlık son verileri paylaştı

Esed rejiminin yıkılmasıyla normalleşme sürecine geçen Suriye'ye dönüşler sürüyor. İç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan milyonlarca göçmen, akın akın memleketlerine dönüş sağlıyor. Açıklanan son verilere göre, 8 Aralık 2024 tarihinden sonra 411 bin 649 Suriyeli, ülkelerine gönüllü ve güvenli bir şekilde döndü. 2016'dan bu yana dönenlerin sayısı ise 1 milyon 151 bin 652'ye ulaştı.

Suriyeliler akın akın dönüyor! Bakanlık son verileri paylaştı
Başkanlığı'ndan alınan verilere göre, 'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı. Bu kapsamda, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli sürecinin her adımı, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın koordinasyonunda ilgili tüm kuruluşlarla işbirliği içinde yürütülüyor.

1 MİLYONDAN FAZLA SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

İdaresi Başkanlığı tarafından sağlanan bilgilere göre, 8 Aralık 2024 tarihinden sonra toplam 411 bin 649 Suriyeli ülkelerine gönüllü olarak dönüş yaptı. 2016'dan bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı ise 1 milyon 151 bin 652'ye ulaştı. 'de geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısı ise 2 milyon 543 bin 711 olarak kayıtlara geçti.

Suriyeliler akın akın dönüyor! Bakanlık son verileri paylaştı

DÖNÜŞ SÜRECİ TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR

Güvenli, gönüllü, onurlu ve düzenli dönüş sürecinde, kayıt işlemlerinden ulaşım planlamasına kadar her detay, insan onuruna yakışır bir şekilde titizlikle planlanıyor. Bu kapsamda, ülkesine dönmek isteyen Suriyelilerin işlemlerini gerçekleştirdikleri merkezlerden İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü Arnavutköy Yerleşkesi'ndeki Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi'nde, sürecin işleyişi ve işlemleri tamamlanan Suriyelilerin otobüslerle merkezden ayrılışı görüntülendi.

Suriyeliler akın akın dönüyor! Bakanlık son verileri paylaştı

SINIR KAPILARINDAKİ İŞLEMLER GÖNÜLLÜ DÖNÜŞÜ KOLAYLAŞTIRIYOR


Evrakı tamamlanan Suriyeliler, eşyalarıyla geldikleri Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi'nde, Hatay Cilvegözü, Hatay Yayladağı, Hatay Zeytindalı, Kilis Öncüpınar, Kilis Çobanbey, Gaziantep Karkamış ve Şanlıurfa Akçakale kara hudut kapılarına ulaşacakları otobüslere yerleşiyor. Özenle tamamlanan işlemlerin ardından otobüslere alınan Suriyeli çocuklara da çeşitli hediyeler verilerek, ülkelerine doğru yolcu ediliyor. Sınır kapısına ulaşan Suriyelilere parmak izi doğrulamaları yapılıyor, gümrük işlemlerinin ardından sınır kapısından çıkışları sağlanıyor. Gönüllü geri dönüş yapmak isteyen Suriyelinin işlemleri bulundukları ilde yapılabildiği gibi doğrudan sınır kapısına gidilmesi halinde de gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca, gönüllü geri dönüşler Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından gözlemleniyor.

ETİKETLER
#türkiye
#suriye
#göç
#göçmenler
#geri dönüş
#içişleri bakanlığı
#göç idaresi
#Suriyeli Geri Dönüş
#Bm Mülteciler Yüksek Komiserliği
#Gündem
