Suriye'ye dönüşler hızlandı! Türkiye'de konut fiyatları düşüşe geçti

Suriye’de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından başlayan yeni dönem, ülkede eğitimden ekonomiye, inşaattan sosyal yaşama kadar birçok alanda umut verici gelişmeleri de beraberinde getirdi. Okulların yeniden açılmasıyla birlikte, ülkelerine geri dönen Suriyelilerin sayısı da her geçen gün artarak devam ediyor.

BÖLGESEL EKONOMİYE KATKI!

Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin sayısının azalmasıyla birlikte konut sektöründe fiyatların düşmesi de gündeme geldi. Türkiye’nin Suriye’deki eğitim ve inşaat alanındaki destekleri, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirirken, bölgesel ekonomiye de olumlu katkılar sağlaması bekleniyor.

TÜRKİYE'DEN SURİYE'YE EĞİTİM DESTEĞİ!

Suriye’de iç savaşın sona ermesinden sonra okulların yeniden açılması, ülkede normalleşme sürecinin en önemli adımlarından biri oldu. Şam ve Halep gibi büyük şehirlerde öğrenciler sınıflara dönerken, Türkiye’nin de bölgeye eğitim alanındaki desteği devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Suriye’de okul inşası, mevcut okulların onarımı, müfredat geliştirme ve öğretmen yetiştirme programlarıyla ülkenin eğitim altyapısını güçlendirmek için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Temmuz 2025’te imzalanan Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında, Halep’te bir Türk Okulu açılması için çalışmalar başlatıldı. Ayrıca, mesleki eğitim ve meslek okullarının kurulmasıyla, Suriye’nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

TÜRKİYE BÖLGEDE ÇOK AKTİF!

Ekonomik alanda ise Suriye’nin yeniden imarı için Türkiye kritik bir rol üstleniyor. Ticaret Bakanlığı’nın öncülüğünde yapılan toplantılarda, Türk firmalarının gıda, inşaat ve yapı malzemeleri sektörlerinde aktif rol alacağı belirtildi.

Özellikle Halep ve Şam’da altyapı projeleri, konut stokunun yenilenmesi, su ve elektrik şebekelerinin yeniden inşası gibi projeler, uluslararası yaptırımların kalkmasıyla birlikte daha da hızlandı.

TÜRKİYE'DE KONUT FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ!

Suriye’deki bu gelişmeler, Türkiye’deki konut sektörüne de doğrudan etki etmeye başladı. Ülkemizde yaklaşık 3,5 milyon Suriyeli mültecinin yaşadığı göz önüne alındığında, geri dönüşlerin hızlanmasıyla birlikte boşalan konutlar nedeniyle kira ve satış fiyatlarında düşüş bekleniyor.

Uzmanlar, özellikle İstanbul, Gaziantep ve Şanlıurfa gibi Suriyeli nüfusun yoğun olduğu şehirlerde konut talebinin azalmasıyla fiyatlarda %10-15 oranında bir gerileme olduğunu ifade etti.