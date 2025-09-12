Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Suriye'ye dönüşler hızlandı! Türkiye'de konut fiyatları düşüşe geçti

Suriye’de okulların yeniden açılmasıyla geri dönüşler de hızlandı. Eğitim, ekonomi ve inşaat sektöründeki hızlı gelişmeler, Suriye’nin yeniden yapılanma sürecini hızlandırırdı. Yaşanan bu gelişmeler, Türkiye’deki konut sektörünü de etkilemeye başladı. Suriyelilerin geri dönmeleriyle birlikte, kira fiyatları da belirli illerde düşüşe geçti. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Suriye'ye dönüşler hızlandı! Türkiye'de konut fiyatları düşüşe geçti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 10:58

’de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından başlayan yeni dönem, ülkede eğitimden ekonomiye, inşaattan sosyal yaşama kadar birçok alanda umut verici gelişmeleri de beraberinde getirdi. Okulların yeniden açılmasıyla birlikte, ülkelerine geri dönen Suriyelilerin sayısı da her geçen gün artarak devam ediyor.

Suriye'ye dönüşler hızlandı! Türkiye'de konut fiyatları düşüşe geçti

BÖLGESEL EKONOMİYE KATKI!

’deki Suriyeli mültecilerin sayısının azalmasıyla birlikte konut sektöründe fiyatların düşmesi de gündeme geldi. Türkiye’nin Suriye’deki ve alanındaki destekleri, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirirken, bölgesel ekonomiye de olumlu katkılar sağlaması bekleniyor.

Suriye'ye dönüşler hızlandı! Türkiye'de konut fiyatları düşüşe geçti

TÜRKİYE'DEN SURİYE'YE EĞİTİM DESTEĞİ!

Suriye’de iç savaşın sona ermesinden sonra okulların yeniden açılması, ülkede normalleşme sürecinin en önemli adımlarından biri oldu. Şam ve Halep gibi büyük şehirlerde öğrenciler sınıflara dönerken, Türkiye’nin de bölgeye eğitim alanındaki desteği devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Suriye’de okul inşası, mevcut okulların onarımı, müfredat geliştirme ve öğretmen yetiştirme programlarıyla ülkenin eğitim altyapısını güçlendirmek için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Suriye'ye dönüşler hızlandı! Türkiye'de konut fiyatları düşüşe geçti

Temmuz 2025’te imzalanan Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında, Halep’te bir Türk Okulu açılması için çalışmalar başlatıldı. Ayrıca, mesleki eğitim ve meslek okullarının kurulmasıyla, Suriye’nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Suriye'ye dönüşler hızlandı! Türkiye'de konut fiyatları düşüşe geçti

TÜRKİYE BÖLGEDE ÇOK AKTİF!

Ekonomik alanda ise Suriye’nin yeniden imarı için Türkiye kritik bir rol üstleniyor. Ticaret Bakanlığı’nın öncülüğünde yapılan toplantılarda, Türk firmalarının gıda, inşaat ve yapı malzemeleri sektörlerinde aktif rol alacağı belirtildi.

Suriye'ye dönüşler hızlandı! Türkiye'de konut fiyatları düşüşe geçti

Özellikle Halep ve Şam’da altyapı projeleri, konut stokunun yenilenmesi, su ve elektrik şebekelerinin yeniden inşası gibi projeler, uluslararası yaptırımların kalkmasıyla birlikte daha da hızlandı.

Suriye'ye dönüşler hızlandı! Türkiye'de konut fiyatları düşüşe geçti

TÜRKİYE'DE KONUT FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ!

Suriye’deki bu gelişmeler, Türkiye’deki konut sektörüne de doğrudan etki etmeye başladı. Ülkemizde yaklaşık 3,5 milyon Suriyeli mültecinin yaşadığı göz önüne alındığında, geri dönüşlerin hızlanmasıyla birlikte boşalan konutlar nedeniyle kira ve satış fiyatlarında düşüş bekleniyor.

Suriye'ye dönüşler hızlandı! Türkiye'de konut fiyatları düşüşe geçti

Uzmanlar, özellikle İstanbul, Gaziantep ve Şanlıurfa gibi Suriyeli nüfusun yoğun olduğu şehirlerde konut talebinin azalmasıyla fiyatlarda %10-15 oranında bir gerileme olduğunu ifade etti.

ETİKETLER
#Ekonomi
#Ekonomi
#Dünya
#Eğitim
#Türkiye
#suriye
#inşaat
#mülteciler
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.