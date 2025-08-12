Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

TEM’de otobüs ile soğan yüklü kamyon çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Bolu geçişinde meydana gelen feci kazada, yolcu otobüsü ile soğan yüklü kamyon çarpıştı. Olayda otobüs şoförü hayatını kaybederken, 1’i ağır 10 kişi yaralandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 07:10
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 07:13

’nun Bahçeköy köyü mevkiinde İstanbul istikametine seyreden bir yolcu otobüsü ile soğan yüklü çarpıştı. Malatya’dan İstanbul’a gitmekte olan 23 AFS 741 plakalı, Kayısı Kent firmasına ait otobüsün sürücüsü Gürkan Güner idaresindeki araç, aynı yönde ilerleyen Yusuf S. yönetimindeki 05 ABV 303 plakalı kamyona arkadan çarptı.

TEM’de otobüs ile soğan yüklü kamyon çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
KAZA YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çarpışmanın şiddetiyle otobüs şoförü Gürkan Güner olay yerinde yaşamını yitirdi. Otobüste bulunan 1’i ağır 10 yolcu ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TEM’de otobüs ile soğan yüklü kamyon çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun İstanbul istikameti bir süre tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı.

TEM’de otobüs ile soğan yüklü kamyon çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

