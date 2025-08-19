Terörsüz Türkiye komisyonu toplandı! Numan Kurtulmuş'tan net mesaj

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda kurulan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' dördüncü toplantısı öncesi önemli mesajlar verdi.

"TÜRKİYE TARİHİ BİR DÖNEME GİRDİ"

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Türkiye tarihi bir döneme girdi. Çalışmalar TBMM çatısı altında yoğunlaştırıldı. Artık terörün hiç olmadığı bir Türkiye'den konuşabiliyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz. En az onlar kadar ailelerine de minnet borçluyuz. Ne zaman hangi şehit yakınımıza başın sağ olsun dediysek hepsinden 'vatan sağ olsun' cevabını aldık. Bugünlere şehitlerimiz sayesinde geldik.

"SÜREÇTE PAZARLIK OLMADI, OLMAYACAK"

Gazilerimiz de her türlü şükranın üstünde bir övgüye layıktır. Geldiğimiz bu sürecin hiçbir noktasında en başından itibaren herhangi bir pazarlık olmamıştır, olmayacaktır. 86 milyonun huzurunda bir kez daha söylüyorum TBMM hiçbir pazarlığın içinde olmadan bu sürecin bir an evvel bitirilmesi ve kardeşliğimizin yeniden tesis edilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir.

"ZOR BİR SÜRECİN İÇİNDEYİZ"

En önemli vazifelerimizden biri de özellikle bu kardeşlik sürecine toplumun desteğinin artırılmasını temin etmektir. Zor bir sürecin içindeyiz. Şimdi kimleri dinleyeceğimizi tespit ettik. İlk olarak şehit yakınlarımız ve gazilerimizle başlıyoruz. Türkiye'de kıyamete kadar barış olsun isteyenler gibi olmasın diyenler de vardır. Bu süreci zehirlemeye kalkışanların olacağı biliniyor. Bir kere daha bakanımıza, şehit yakınları ve gazilerimize hoş geldiniz diyorum"