Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

THY'den Boeing uçak siparişi hakkında açıklama

Türkiye'nin ABD'den Boeing uçak satın alacağının gündeme gelmesi üzerine THY açıklama yaptı. Boeing firmasıyla uzun süredir görüşme halinde olunduğunu bildiren THY, henüz nihai kararın verilmediğini duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
THY'den Boeing uçak siparişi hakkında açıklama
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.09.2025
saat ikonu 04:32
|
GÜNCELLEME:
20.09.2025
saat ikonu 04:32

ABD Başkanı , 25 Eylül'de Cumhurbaşkanı 'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağını açıkladı.

Kritik görüşmenin ayrıntılarına ilişkin açıklama yapan Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmede, aralarında uçaklarının büyük ölçekli satın alımının da yer aldığı birçok ticari ve askeri anlaşma üzerinde çalışıldığını bildirdi.

THY'DEN BOEING AÇIKLAMASI

​​​​​​​Boeing uçaklarının satın alınması konusunda Türk Hava Yolları'ndan () açıklama geldi.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, ABD'li Boeing firmasından uçak almasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Üstün, "Boeing ile uzun süredir görüştüğümüz bir konu bu, henüz nihai bir karar verilmedi." ifadesini kullandı.

MALİYETLERDE İYİLEŞTİRME BEKLENİYORDU

Geniş gövdeli uçak filosunu yenilemeyi hedefleyen THY'nin uzun süredir beklenen Boeing siparişi konusunda THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, 8 Haziran 2025’te Hindistan’da yapılan IATA toplantısında yaptığı açıklamada, siparişin hayata geçebilmesi için Boeing’in fiyat, teslimat ve motor bakım maliyetleri konularında iyileştirme yapmasını beklediklerini söylemişti.

ETİKETLER
#donald trump
#recep tayyip erdoğan
#thy
#boeing
#Uçak Satışı
#Askeri Anlaşma
#Ticari Anlaşma
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.