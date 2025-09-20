THY'den Boeing uçak siparişi hakkında açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, 25 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağını açıkladı.

Kritik görüşmenin ayrıntılarına ilişkin açıklama yapan Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmede, aralarında Boeing uçaklarının büyük ölçekli satın alımının da yer aldığı birçok ticari ve askeri anlaşma üzerinde çalışıldığını bildirdi.

THY'DEN BOEING AÇIKLAMASI

​​​​​​​Boeing uçaklarının satın alınması konusunda Türk Hava Yolları'ndan (THY) açıklama geldi.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, ABD'li Boeing firmasından uçak almasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Üstün, "Boeing ile uzun süredir görüştüğümüz bir konu bu, henüz nihai bir karar verilmedi." ifadesini kullandı.

MALİYETLERDE İYİLEŞTİRME BEKLENİYORDU

Geniş gövdeli uçak filosunu yenilemeyi hedefleyen THY'nin uzun süredir beklenen Boeing siparişi konusunda THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, 8 Haziran 2025’te Hindistan’da yapılan IATA toplantısında yaptığı açıklamada, siparişin hayata geçebilmesi için Boeing’in fiyat, teslimat ve motor bakım maliyetleri konularında iyileştirme yapmasını beklediklerini söylemişti.