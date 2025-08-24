Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Tıraş olmak için cesaret lazım! Müşteri 20 metrede makasa teslim oldu

Düzce’de berber Barış Kahya, iş yeri açılışında ilginç bir etkinliğe imza attı. Müşterisini vinçle 20 metre yükseğe çıkararak gökyüzünde tıraş eden Kahya, farklı çalışmaların da geleceğini belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tıraş olmak için cesaret lazım! Müşteri 20 metrede makasa teslim oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.08.2025
saat ikonu 13:22
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
saat ikonu 13:22

'de 15 yıldır berber olarak görev yapan Barış Kahya, kendi iş yerini açtı. Mutluluğunu garip bir şekilde kutlayan Kahya, ilk müşterisini yerden 20 metre yüksek bir noktada etti.

Barış Kahya, iş yerinin önüne getirilen vincin sepetine tıraş sandalyesi ve ekipmanlarını yerleştirdikten sonra, müşterisi Taner Çelik ile birlikte 20 metre yüksekliğe çıktı. Güvenlik önlemlerinin alındığı etkinlikte Kahya, esen rüzgara ve yüksekliğe rağmen müşterisi Çelik'i yaklaşık 20 dakika süren bir çalışmayla tıraş etti.

Tıraş olmak için cesaret lazım! Müşteri 20 metrede makasa teslim oldu

SÜPÜRME DERDİNDEN DE KURTULDU

Kahya, bu sırada makas çevirerek küçük bir gösteri de sundu. Yerden metrelerce yüksekte yapılan tıraş, çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti. Bazı vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Tıraş olmak için cesaret lazım! Müşteri 20 metrede makasa teslim oldu

Berber Barış Kahya, dükkanının açılışında bir farkındalık oluşturmak ve dikkat çekici bir etkinlik yapmak istediklerini söyledi. Bu fikirden yola çıkarak vinçle gökyüzünde tıraş yapmaya karar verdiklerini belirten Kahya, "Vincimizi çağırdık ve göklerde tıraşımızı yaptık. Bundan sonra da farklı çalışmaların devamının geleceğine inanıyorum. Yukarısı havadardı. Bütün Düzce'yi gördük. Gayet güzeldi. Kıl, tüy işi gibi kirlilik ve süpürme işi de yoktu" dedi.

Tıraş olmak için cesaret lazım! Müşteri 20 metrede makasa teslim oldu

Tıraş olan Taner Çelik ise yükseklik korkusu olmasına rağmen ilginç bir deneyim yaşadığını belirtti. Yukarıda rüzgarın oldukça etkili olduğunu dile getiren Çelik, "Yüksekte tıraş olmak biraz zordu ama insanların ilgisini çektik. Benim zaten yükseklik korkum var, rüzgarlı havada yukarıda olmak daha da korkuttu" diye konuştu.

Etkinlik, dron ile de havadan da görüntülendi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bir oyun oynadı hayatı kâbusa döndü! Polis baskınıyla hayatlarının şokunu yaşadılar
Boğaz'da milli gurur! TCG Anadolu ve Savarona İstanbul'u selamlıyor
ETİKETLER
#düzce
#vinç
#berber
#Tıraş
#Açılış Etkinliği
#Yükseklik
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.