TOKİ başvuru telaşı e-Devlet'i kilitledi! Teknik aksaklık nedeniyle giriş yapılamıyor

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında sosyal konut başvuruları bugün sabah itibarıyla başladı. Başvuru ekranının açılmasıyla birlikte büyük bir ilgi dalgası yaşandı. Binlerce vatandaş aynı anda sisteme giriş yapmaya çalışınca e-Devlet platformu yoğunluk nedeniyle geçici olarak hizmet dışı kaldı.

SİSTEM YOĞUNLUĞA DAYANAMADI

Sabah erken saatlerde TOKİ sosyal konut projesine başvuruda bulunmak isteyen çok sayıda vatandaş, işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirmeye çalıştı. Ancak kısa sürede oluşan yoğunluk platformun cevap veremez hale gelmesine yol açtı.

Kullanıcılar giriş yapmak istediklerinde "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı" mesajını gördü. Yoğunluk nedeniyle bazı kullanıcılar sayfaların hiç açılmadığını, bazılarının ise işlemlerin ortasında sistemden atıldığını bildirdi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Kısa süreli çökme sonrası gözler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile e-Devlet Kapısı yönetimine çevrildi. Şu ana kadar kurumlar tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.