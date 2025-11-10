Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

TOKİ başvuru telaşı e-Devlet'i kilitledi! Teknik aksaklık nedeniyle giriş yapılamıyor

‘Yüzyılın Konut Projesi’ için başlayan sosyal konut başvuruları büyük ilgi gördü. Binlerce kişinin aynı anda sisteme girmesiyle e-Devlet geçici olarak erişime kapandı. TOKİ başvuru telaşı e-Devlet sistemini çökertti.

10.11.2025
10.11.2025
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında başvuruları bugün sabah itibarıyla başladı. Başvuru ekranının açılmasıyla birlikte büyük bir ilgi dalgası yaşandı. Binlerce vatandaş aynı anda sisteme giriş yapmaya çalışınca platformu nedeniyle geçici olarak hizmet dışı kaldı.

TOKİ başvuru telaşı e-Devlet'i kilitledi! Teknik aksaklık nedeniyle giriş yapılamıyor

SİSTEM YOĞUNLUĞA DAYANAMADI

Sabah erken saatlerde sosyal konut projesine başvuruda bulunmak isteyen çok sayıda vatandaş, işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirmeye çalıştı. Ancak kısa sürede oluşan yoğunluk platformun cevap veremez hale gelmesine yol açtı.

Kullanıcılar giriş yapmak istediklerinde "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı" mesajını gördü. Yoğunluk nedeniyle bazı kullanıcılar sayfaların hiç açılmadığını, bazılarının ise işlemlerin ortasında sistemden atıldığını bildirdi.

TOKİ başvuru telaşı e-Devlet'i kilitledi! Teknik aksaklık nedeniyle giriş yapılamıyor

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Kısa süreli çökme sonrası gözler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile e-Devlet Kapısı yönetimine çevrildi. Şu ana kadar kurumlar tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

