Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

TSK'da Suriyeli asker mi olacak? O fotoğraflara MSB'den açıklama geldi

Türkiye'de eğitim gören Suriyeli askerlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev alacağı iddiası ortaya atıldı. Yayımlanan fotoğraflarda TSK'dan atılan askerler yerine Suriyeli askerlerin olacağı iddiasına Milli Savunma Bakanlığı açıklık getirdi.

TSK'da Suriyeli asker mi olacak? O fotoğraflara MSB'den açıklama geldi
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 21:47
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 21:56

, Suriyeli askerlerin ordudan atılan askerlerin yerine orduya alınacağı ile ilgili haberlere ilişkin açıklama yayımladı. MSB ‘Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası’ kapsamında Türkiye'de eğitim gören Suriyeli askeri öğrencilerin fotoğraflarıyla yayımlanarak TSK'da görev verileceği iddialarına tepki gösterdi.

TSK'da Suriyeli asker mi olacak? O fotoğraflara MSB'den açıklama geldi


"TEĞMENLERİ ATTILAR, SURİYELİLERİ ALDILAR" HABERİNİN ASLI ORTAYA ÇIKTI

Milli Savunma Bakanlığı, bugün bir gazetede yer alan "Teğmenleri attılar, Suriyelileri aldılar" başlıklı haber için tekzip metni yayımladı. Bakanlığın yayımladığı tekzip metninde, "Sözcü gazetesinin 4 Kasım 2025 tarihli nüshasında ‘Teğmenleri attılar Suriyeli aldılar’ başlıklı bir haber kaleme alınmıştır. Haberde özetle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilişiği kesilen personelin yerine Suriyelilerin TSK’da yapılandırıldığı ifade edilmektedir. Bakanlığımız ve TSK birçok ülke ile eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini kapsayan anlaşmalar imzalamakta ve bu anlaşmalar kapsamında askeri öğrenciler ülkemizde eğitim görerek ülkesine dönmektedir. Suriyeli askeri öğrenciler de imzalanan ‘Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası’ kapsamında ülkemizde eğitim almaktadır. Eğitim alan askeri öğrencinin TSK’da görev alması söz konusu değildir. Bakanlığımızın açıklamaları kasten çarpıtılarak servis edilen haberin kamuoyunda Bakanlığımız ve TSK’yı yıpratmaya, olumsuz algı oluşturma ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu aşikardır" ifadelerine yer verildi.

TSK'da Suriyeli asker mi olacak? O fotoğraflara MSB'den açıklama geldi
