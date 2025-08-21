Türk bayrağında direk dansı tepki çekti! Görüntüler Valiliği harekete geçirdi

Nevşehir’in Uçhisar beldesinde yabancı uyruklu bir kadının Türk bayrağı direğinde dans ettiği görüntüler tepki topladı. Nevşehir Valiliği olaya ilişkin açıklama yaparak şahıs hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, yabancı uyruklu bir kadının Türk bayrağı direğini kullanarak dans ettiği görüldü. Kısa sürede büyük yankı uyandıran görüntüler, vatandaşların tepkisine neden oldu.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Tartışma yaratan olayın ardından Nevşehir Valiliği harekete geçti. Valilik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada güvenlik birimlerinin inceleme başlattığını ve ilgili kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Valilik açıklamasında, şahıs hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu’nun 300 ve 301. maddeleri kapsamında adli tahkikat başlatıldığı ifade edildi.

“MENFUR HADİSE KARŞISINDA HASSASİYETLE HAREKET EDİLİYOR”

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Aziz milletimizin millî ve manevî değerlerine yönelik saygısızlık olarak gördüğümüz bu menfur hadise karşısında konu Valiliğimizce titizlik ve hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”