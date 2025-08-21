Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Türk bayrağında direk dansı tepki çekti! Görüntüler Valiliği harekete geçirdi

Nevşehir’in Uçhisar beldesinde yabancı uyruklu bir kadının Türk bayrağı direğinde dans ettiği anlara ait görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Nevşehir Valiliği, olayın ardından yabancı uyruklu şahıs hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 07:45
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 07:45

’in Uçhisar beldesinde bir kadının direğinde dans ettiği görüntüler tepki topladı. Nevşehir Valiliği olaya ilişkin açıklama yaparak şahıs hakkında başlatıldığını duyurdu.

Türk bayrağında direk dansı tepki çekti! Görüntüler Valiliği harekete geçirdi

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, yabancı uyruklu bir kadının Türk bayrağı direğini kullanarak dans ettiği görüldü. Kısa sürede büyük yankı uyandıran görüntüler, vatandaşların tepkisine neden oldu.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Tartışma yaratan olayın ardından Nevşehir Valiliği harekete geçti. Valilik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada güvenlik birimlerinin inceleme başlattığını ve ilgili kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Türk bayrağında direk dansı tepki çekti! Görüntüler Valiliği harekete geçirdi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Valilik açıklamasında, şahıs hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu’nun 300 ve 301. maddeleri kapsamında adli tahkikat başlatıldığı ifade edildi.

“MENFUR HADİSE KARŞISINDA HASSASİYETLE HAREKET EDİLİYOR”

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Aziz milletimizin millî ve manevî değerlerine yönelik saygısızlık olarak gördüğümüz bu menfur hadise karşısında konu Valiliğimizce titizlik ve hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

ETİKETLER
#nevşehir
#nevşehir
#türk bayrağı
#türk bayrağı
#soruşturma
#Yabancı Uyruklu
#Direk Dans
#Saygısızlık
#Polisinvestigasyon
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.