SON DAKİKA!
Gündem
Türkiye'nin ilk sigarasız şehri belli oldu! Tamamen yasaklanacak

Türkiye'nin ilk sigarasız şehri Artvin seçildi. Pilot proje kapsamına alınan Artvin'de sigara kullanımının en minimuma indirilmesi hedefleniyor. TSSD Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın konuyla ilgili açıklama yaparak "Bu proje tüm Türkiye'yi kapsayan bir sağlık seferberliğidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilk sigarasız şehri belli oldu! Tamamen yasaklanacak
Türkiye'nin sigara bağımlılığıyla mücadelesi devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu sigara kullanımının en aza indirilmesi için proje başlattı. Projede Türkiye'nin ilk sigarasız kenti seçildi. Bu kapsamda kamu kurumlarında sigara kullanımının tamamen yasaklanacağını, sigara bırakmak isteyen vatandaşlar için ALO 171 hattının güçlendirileceğini ve ücretsiz ilaç desteği sağlanacağı belirtildi. Ayrıca Sağlık Bakanı Memişoğlu, ve puf gibi ürünlere karşı da tavizsiz bir politika uygulanacağını vurguladı.

Türkiye'nin ilk sigarasız şehri belli oldu! Tamamen yasaklanacak

"TARİHİ BİR ADIM"

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, projeyi "Toplum sağlığı açısından tarihi bir adım" olarak nitelendirdi. Prof. Dr. Aydın, sigaranın sadece sağlık değil, aynı zamanda ekonomik anlamda da büyük kayıplara neden olduğunun altını çizerek şunları söyledi:
"Her yıl sigaraya yaklaşık 20 milyar dolar harcanıyor. Tütün kullanımına bağlı hastalıkların tedavi maliyeti, sağlık harcamalarının yüzde 9'una denk geliyor. Sigara kullanım yaşı 13'e kadar düştü. Bu, erken yaşta hastalık riskini dramatik şekilde artırıyor. Bu tablo, sigarayla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini net biçimde gösteriyor."

Türkiye'nin ilk sigarasız şehri belli oldu! Tamamen yasaklanacak

"BİREYSEL TERCİH DEĞİL, TOPLUMSAL KRİZ"

Aydın, tütün bağımlılığının kalp-damar hastalıklarından kansere, solunum yolu rahatsızlıklarından kronik hastalıklara kadar birçok ciddi sağlık sorununa yol açtığını vurgulayarak şu bilgileri paylaştı: "DSÖ'nün 2024 raporuna göre, dünya genelinde her yıl yaklaşık 8 milyon insan tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Türkiye'de de tütün kullanımı hâlâ ciddi bir halk sağlığı sorunu. Bu durum artık bireysel bir tercih değil, toplumun tamamını etkileyen bir krizdir. Mücadele, yalnızca sağlık otoriteleriyle değil; eğitim kurumları, sivil toplum, medya ve ailelerin aktif rol almasıyla başarıya ulaşabilir."

Türkiye'nin ilk sigarasız şehri belli oldu! Tamamen yasaklanacak

