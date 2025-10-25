Ünlü spor yazarı Faik Çetiner'den acı haber

Türk spor medyasının duayen isimlerinden Faik Çetiner geçirdiği kalp krizi sonucu 69 yaşında hayatını kaybetti.

Çetiner'in 2023 yılında geçirdiği kalp krizinin ardından by-pass ameliyatı olduğu biliniyordu.

FAİK ÇETİNER KİMDİR?

1956 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Çetiner, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladı.

Gazeteciliğe ilk adımını 1975 yılında Tercüman gazetesinde attı ve bu kurumda tam 15 yıl görev yaptı. 1990 yılında ise Meydan gazetesine geçti.

Televizyon dünyasında adını en çok duyurduğu yapım, 1994 yılında Kanal 6 ekranlarında hazırlayıp sunmaya başladığı "Bizim Stadyum" programı oldu. Tam 19 yıl boyunca kesintisiz yayın hayatını sürdüren program; HBB, ATV, TRT 1, Flash TV, Cine5, Kanaltürk, TV8, Habertürk ve Ekotürk gibi birçok farklı kanalda izleyiciyle buluştu.

Gazetecilik kariyerine son olarak Fanatik gazetesinde devam etmekteydi.