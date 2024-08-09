Yağış yok, barajlar alarm veriyor! Kuraklık etkisi tüm ülkeyi saracak

09 Ağustos 2024 12:11 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 12:50

Dünya genelinde yaşanan iklim krizi, ülkemizi de olumsuz yönde etkiliyor. Türkiye'de yaşanan kurak yaz mevsimi, barajların alarm vermesine sebep oldu.

YAĞIŞ YOK, BARAJLAR ALARM VERİYOR!

İstanbul'un günlük su tüketimi 3 milyon 427 bin metreküp olduğu açıklandı. Bu rekor seviyedeki su kullanımına barajların nasıl karşılık vereceği de merak konusu oldu.

Yaz mevsiminde yaşanan aşırı sıcaklar ve yağışsız geçen günlerin sonucu olarak, barajlardaki su seviyeleri geçen yılara oranla bir hayli düşmüş durumda.

KURAKLIK ETKİSİ TÜM ÜLKEYİ SARACAK

Yaşanan bu sorun için alınması gereken önlemleri ve uyarıları tgrthaber.com Özel Haberler Editörü Emir Yücel'e değerlendiren Meteoroloji Mühendisi İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte açıklamanın detayları:

Tüm dünyada yaşanan iklim krizinden dolayı bir kuraklık söz konusu. Türkiye de bu süreçte su stresi yaşayan ve kuraklığa doğru giden ülkeler arasında maalesef. Yer altı suları da çok fazla azalmış durumda.

Yaz mevsiminde yağmur yağmamasının sıkıntısını yaşıyoruz, kış ayında da kar yağışının olmaması barajlarımızı olumsuz yönde etkilemişti. Sürekli sıcaklık rekoru kırılan bir dönemden geçiyoruz. Tahminlerimizce Eylül/Ekim aylarına kadar sıcaklıklar rekor kırarak devam edecek.

Evlerimizde suları çok tasarruflu bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Çünkü harcadığımız su oranı kadar yağış alamayacak durumdayız. Tabi sadece vatandaşların değil, kurum ve kuruluşların da üstüne düşeni yapması gerekiyor. Özellikle belediyelere burada çok büyük görevler düşüyor.

Yeni yapılan konutlara sarnıç olmadan ruhsat vermemeleri gerekiyor. Muhakkak su biriktirme alanları yapılması gerekiyor. Gereken tedbirleri almadığımız sürece kötü bir senaryo ile karşı karşıya kalacağız. Maalesef riski sonuna kadara yaşamadan tedbir almayan bir milletiz. Su stresinin kuraklığa doğru gittiği bu süreçte kaybedecek tek bir dakikamız yok.

BARAJLARA DEŞARJ YAPMAMIZ ŞART

Tabii barajların bakımı hem suyun kalitesini arttırır hem de daha fazla yer açılmasını sağlar. O yüzden barajlarda ki su seviyesi azalmışken oranın bakımları da süratle yapılması gerekir.

BARAJLARIN BUGÜNKÜ SEVİYESİ

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