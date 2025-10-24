Menü Kapat
Editor
 | Merve Yaz

Yenidoğan Çetesi'nin savcıyı tehdit davasında biri hariç hepsi hakkında tahliye kararı

Yenidoğan çetesi soruşturmasında savcıyı tehdit eden 13 şüphelinin yargılandığı davada, mahkeme tutuklu yargılanan Mustafa Kemal Zengin dışındaki 5 kişiyi serbest bıraktı. Öte yandan dava 12 Ocak'a ertelendi.

Yenidoğan Çetesi'nin savcıyı tehdit davasında biri hariç hepsi hakkında tahliye kararı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2025
saat ikonu 17:37
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
saat ikonu 18:23

soruşturması devam ettiği sırada Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında eden 6'sı tutuklu 13 sanığın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, Mustafa Kemal Zengin dışındaki tüm tutuklu sanıkları serbest bıraktı. Dava da 12 Ocak'a ertelendi.

100 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLİYOR

İddianamede, elebaşı Mustafa Kemal Zengin ile örgüt yöneticileri Aylin Arslantatar ve Gökhan Güler hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs", "var olan ya da varsayılan suç örgütlerinin isimlerini kullanarak birden fazla kişiyle birlikte tehdit", "Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet", "ruhsatsız silah taşıma ya da bulundurma", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından toplam 48'er yıldan 100 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Örgüt üyeleri Baki Çelik, Yavuz Çelik, Zeynep Kaman, Muhammed Emin Orhan ile kamu görevlisi olan sanıklar T.A, M.D, M.B, M.E.Y, İ.K. ve M.G'nin ise "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "yargı görevini yapanı etkileme", "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak birden fazla kişiyle tehditte bulunmak", "istihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri elde etmek", "kişisel bilgileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçlarından değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

