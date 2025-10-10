100 yayınevi ve 75 yazarın katılacağı 9. Sultanbeyli Kitap Fuarı başlıyor: Sürpriz etkinlikler var!

Kitapseverlerin buluşma adresi 9. Sultanbeyli Kitap Fuarı, yarın başlıyor. Bu yıl, ‘Okuyan Aile, Düşünen Nesil’ temasıyla kitapseverleri karşılayacaklarını açıklayan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, “Türkiye’nin önde gelen 100 yayınevi ve 75 yazarın katılacağı, söyleşiler, imza günleri, atölye çalışmaları ve sürpriz etkinliklerle dolu kitap fuarımıza tüm kitapseverleri bekliyoruz.” dedi.

“OKUYAN AİLE, DÜŞÜNEN NESİL”

Başkan Tombaş, “Bu yılki fuarımızı, 2025 yılının Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Aile Yılı’ ilan edilmesinden ilhamla, ‘Okuyan Aile, Düşünen Nesil’ temasıyla gerçekleştiriyoruz. Zira biz, ailenin kültürel hafızayı taşıyan, geleceği inşa eden en önemli yapı olduğuna inanıyoruz. Kitap Fuarımızı; sadece kitapların buluşma noktası değil, aynı zamanda düşüncenin, sanatın, estetiğin ve fikirlerin üretildiği birer kültür mahfili olarak görüyoruz.” dedi.

100 YAYINEVİ, 75 YAZAR, ON BİNLERCE KİTAP

Türkiye’nin önde gelen yayınevlerini ve başarılı yazarlarının fuar kapsamında kitapseverlerle buluşacağını ifade eden Başkan Tombaş, “Ülkemizin önde gelen 100 yayınevini fuarımızda ağırlayacağız. Öte yandan 75 yazarımız fuarımızda okurlarıyla buluşacak; söyleşiler ve imza günleri düzenleyecek. Onur Konuğumuz Prof. Dr. İsmail Kara’nın katılımlarıyla fuarımızın açılışını yapacağız. Altay Cem Meriç, Mustafa Karataş, İsmail Hakkı Aydın, Saliha Erdim, Bahadır Yenişehirlioğlu, Hulki Cevizoğlu, Nurullah Genç ve çok sayıda yazarımızı ağırlayacağız. Dopdolu bir kültür iklimi kitap dostlarını bekliyor.” şeklinde konuştu.

Serin sonbahar havasında, kitaplarla oluşan kültür iklimiyle gönüllerin de ısınacağını ifade eden Başkan Tombaş, “Kadim medeniyetimiz, ilim ve irfan üzerinde yükselmiş bir medeniyettir. Kütüphaneler üzerine inşa edilen medeniyetimiz var. ‘Oku’ emrine sımsıkı sarılan, ilimde ve bilimde asırlarca dünyaya büyük katkılar sunan bir medeniyetin mirasçıları olarak, fuarımıza yoğun bir katılım olacağına inanıyoruz. Sultanbeyli’miz, kitapların oluşturduğu kültür iklimini sevdi; sahiplendi. Bugün geldiğimiz noktada, kitap fuarımız her yaştan insanın merakla beklediği bir gelenek haline geldi. 11-19 Ekim tarihlerinde, tüm kitap dostlarını fuarımıza bekliyoruz.” şeklinde konuştu.