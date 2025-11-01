5 asırlık camiye restorasyon

Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Samsun’da bu yatırım döneminde 1 adet projesi bulunuyor. 10 milyon 395 bin TL proje bedelli Tacettin İbrahim Paşa Camii restorasyonu işine 1 Şubat 2023 tarihinde başlandı. Şu ana kadar yüzde 55'i tamamlanan projenin 2026 yılına kadar bitirilmesi hedefleniyordu.

Arapça vakfiyesine göre Hacı Beyzade Mevlana Safiyyüddin oğlu İbrahim Paşa tarafından 1495 yılında yaptırıldığı anlaşılan cami, 3 bölümden oluşuyor. Buna göre; misafirlerin istirahatlerine yönelik her birinin önünde sofa bulunan iki odadan oluşan tabhaneler birinci bölümü, camii ikinci bölümü, mutfak, ekmekhane, kiler, ambar ve diğer alet ve edevat, ahır, abdesthane ve müştemilat ise üçüncü bölümü oluşturuyor.

1943 depreminde camiinin mihrap önü kubbesi, son cemaat yeri ve minaresinin tamamen yıkıldığı, 1955 yılında mahalle sakinleri tarafından bazı tehlikeli kısımları da yıkılarak, orijinal duvarlar üzerinde, moloz taşla, ahşap tavanlı ve kiremit çatılı olarak yenilendiği, tabhane odaları, minare kaidesi, son cemaat yeri sütunları ve başlıkları ile ahşap kapı kanatlarının bu yıllarda orijinalliklerini muhafaza ettikleri anlaşılmakta olan cami, 1989 yılında Vakıflar tarafından restore edilmişti. Caminin son restore işlemine ise Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2023 yılında başlandı ve hala devam ediliyor.