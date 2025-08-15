Menü Kapat
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Anadolu tarihinin başladığı yer olarak biliniyor! 6 bin yıl önce meğer bu evlerde yaşıyorlarmış

Anadolu'nun tarihinin başladığı yer olarak bilinen Kayseri'deki Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri'nde, 77 yıldır devam eden kazılarda 6 bin yıllık evler keşfedildi. Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu yeni yapılarla ilgili açıklamasında "Özel evlere rastladık. Bu bizim için yeni bir olay." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en uzun arkeolojik kazılarından olan Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri'nde azılar 77 yıldır devam ediyor. "Anadolu tarihinin başladığı yer" olarak bilinen bölgede ilk kazı 1948 yılında başladı. Aralıksız devam eden kazılarda Asurlu Tüccarların Anadolu'ya geldiği dönemin öncesi çözmeye çalışılıyor.

Anadolu tarihinin başladığı yer olarak biliniyor! 6 bin yıl önce meğer bu evlerde yaşıyorlarmış

Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu kazılarla ilgili açıklamasında"78. senesindeyiz, gerçekten Kültepe kazısı çok uzun soluklu bir kazı. 1948 yılında başlayan kazılar hemen hemen aralıksız olarak devam ediyor. Belirli dönemlerde belirli konular üzerine yoğunlaştığımız bir kazı burası. Kültepe'nin en önemli olduğu zaman Asur Ticaret Kolonileri Çağı dediğimiz Asurlu tüccarların Anadolu'ya geldiği dönemin yaklaşık olarak en azından 500-600 yıl öncesini çözmeye çalışıyoruz. Anadolu insanının okumaya, yazmaya başlamadan 600 yıl kadar önceki bir zaman dilimi içinde kazıları sürdürüyoruz. Bu kazıların hedefi tabi ki Anadolu'nun ve Kültepe'nin başta olmak üzere bütün Yakın Doğu'nun Eski Tunç Çağı dediğimiz dönemini anlamak." ifadelerini kullandı.

Anadolu tarihinin başladığı yer olarak biliniyor! 6 bin yıl önce meğer bu evlerde yaşıyorlarmış

HER DÖNEM TÜCCARLARIN EN BÜYÜK MERKEZİ OLMUŞ

Prof. Dr. Kulakoğlu Kültepe'nin özellikle tepe kısmında sürekli olarak büyük anıtsal yapıların yapıldığını ifade etti. Zaman içerisinde bu yapıların yıkıldığını ve tekrardan yapıldığını belirten Prof. Dr. Kulakoğlu, Kültepe'nin sadece Asurlu tüccarların geldiği dönemde değil, çok daha öncesinden itibaren bir merkez haline geldiğini belirtti.

Anadolu tarihinin başladığı yer olarak biliniyor! 6 bin yıl önce meğer bu evlerde yaşıyorlarmış

BU YILKİ KAZILARDA YENİ EVLER BULUNDU!

2025 yılında yapılan kazılarda saraylar ve mabetler dışında özel evlere rastlandığı belirtildi. Prof. Dr. Kulakoğlu bu durumun kendileri için yeni bir olay olduğunu belirterek bu evlerde sarayda çalışan insanların kaldığını düşündüklerini belirtti.

Anadolu tarihinin başladığı yer olarak biliniyor! 6 bin yıl önce meğer bu evlerde yaşıyorlarmış

Bu evlerin keşfinin özel bir durum olduğunu belirten Prof. Dr. Kulakoğlu "Bu tabi ki gayet doğal, bu yapılarda çalışanlar yakın bir yerde oturuyor olmalıydı. Dolayısıyla onların da oturdukları konutlara ulaşabildik" dedi.

