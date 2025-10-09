Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Yasemin Güldemir

Camiler, şehrin vicdanı ve birliğin mihenk taşıdır

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, camilerin yalnızca ibadet edilen mekânlar değil; toplumun vicdanı, ahlaki rehberi ve birliğin mihenk taşı olduğunu vurguladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Camiler, şehrin vicdanı ve birliğin mihenk taşıdır
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 13:40
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 14:05

NESLİŞAH SULTAN KÜLTÜR MERKEZİ’NDE ANLAMLI BULUŞMA

Belediyesi tarafından Neslişah Sultan Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu, din görevlileri ve ilçe protokolü katıldı. Programda Başkan Turan, “Camiler sadece ibadet yerleri değil; toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin ve ortak değerlerin yaşadığı merkezlerdir. Din görevlilerimiz ise bu manevi yapının omurgasıdır.” ifadelerini kullandı.

Camiler, şehrin vicdanı ve birliğin mihenk taşıdır

“DİN GÖREVLİLERİ, MANEVİ HAYATIN SESSİZ KAHRAMANLARIDIR”

Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, camilerin toplumsal barışın temeli olduğuna değinerek, “Din görevlilerimiz sadece camilerde değil, hayatın her alanında halkımıza rehberlik ediyor.” dedi.
İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu da fedakârca görev yapan tüm din görevlilerine teşekkür ederek haftanın, toplumun manevi dirilişine vesile olmasını diledi.

Camiler, şehrin vicdanı ve birliğin mihenk taşıdır

BİRLİK, DAYANIŞMA VE MANEVİYATIN GÜÇLENDİĞİ BİR GÜN

Programda, -toplum ilişkilerinin güçlendirilmesi, gençlerin manevi eğitimi ve Fatih’te duygusunu pekiştirecek yeni projeler ele alındı. Etkinlik, dua ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Üç asırlık sessizlik bozuldu: Üç Baş Nureddin Hamza Camii Haziresi yeniden hayat buldu
ETİKETLER
#fatih
#cami
#dayanışma
#Birlik
#Maneviyat Sağlığı Dolandırıcılığı
#Toplumla İletişim
#Dini Liderler
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.