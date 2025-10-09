Camiler, şehrin vicdanı ve birliğin mihenk taşıdır

NESLİŞAH SULTAN KÜLTÜR MERKEZİ’NDE ANLAMLI BULUŞMA

Fatih Belediyesi tarafından Neslişah Sultan Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu, din görevlileri ve ilçe protokolü katıldı. Programda Başkan Turan, “Camiler sadece ibadet yerleri değil; toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin ve ortak değerlerin yaşadığı merkezlerdir. Din görevlilerimiz ise bu manevi yapının omurgasıdır.” ifadelerini kullandı.

“DİN GÖREVLİLERİ, MANEVİ HAYATIN SESSİZ KAHRAMANLARIDIR”

Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, camilerin toplumsal barışın temeli olduğuna değinerek, “Din görevlilerimiz sadece camilerde değil, hayatın her alanında halkımıza rehberlik ediyor.” dedi.

İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu da fedakârca görev yapan tüm din görevlilerine teşekkür ederek haftanın, toplumun manevi dirilişine vesile olmasını diledi.

BİRLİK, DAYANIŞMA VE MANEVİYATIN GÜÇLENDİĞİ BİR GÜN

Programda, cami-toplum ilişkilerinin güçlendirilmesi, gençlerin manevi eğitimi ve Fatih’te birlik duygusunu pekiştirecek yeni projeler ele alındı. Etkinlik, dua ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.