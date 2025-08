Efe Soğutma ‘Farkındalık' oluşturuyor

Gebze'de, 20 bin metrekare üretim alanına sahip Efe Soğutma, yurtiçi ve yurtdışında bulunan market zincirleri için, endüstriyel anlamda ‘Soğutucu Market Reyonu" üretimi yapmaya devam ediyor.

Soğutma dünyasında endüstriyel ürün çözümleriyle dikkat çeken işletme, çalışanlarının gelişimine yönelik eğitimlerine 'Ekip Çalışması' programını tamamladıktan sonda bu kez ‘Farkındalık’ üzerine bir çalışma yaptı. Ekip bu çalışmayı uygulamalı ve yüksek bir katılım ile gerçekleştirdi.

SÜREKLİ GELİŞİM

Yönetim sistemleri uzmanı ve eğitmen Bekir Bayırlı yönetiminde gerçekleştirilen eğitimde, çalışanlar gruplar halinde uygulamalı çalışmalar yaparken, neşe içinde farkındalıklar kazandı.

Fabrika sahasında gerçekleşen eğitimde; ekip olma, ekip yönetimi, etkili iletişim kurma, takım içi dinamikleri oluşturma ve stratejik düşünme gibi başlıklar altında oyunlar ile hatırlamış oldu.

Eğitmen Bekir Bayırlı, eğitim sonunda ulaşılan sonuçları ekip ile paylaşarak şu değerlendirmeyi yaptı:

-Net olarak biliyoruz ki ekip olarak hareket edildiğinde verimlilik artar. Yaratıcılık ve fikir çeşitliliğiyle çözümler gelişir. Motivasyon yükselirken aidiyet duygusu pekişir. Problemler daha hızlı çözülür, iş bölümü ve uzmanlaşma sayesinde süreçler hızlanır ve hatalar azalır. Ekip üyeleri yeni şeyler öğrenir; bu da hem kişisel hem de mesleki gelişimi destekler.

HEDEFE DOĞRU…

Eğitimlerin ardından açıklama yapan Cenk Gürkol, bu tip uygulamaların devam edeceğini belirterek, ‘mevcut bilgilerimizi hatırlayıp, her gün yeni bilgilerle donanımlı olmak çalışanlarımızı daha mutlu ediyor’ dedi ve tüm ekibe katkılarından dolayı teşekkür etti.

Esnek üretim hatları ve teknolojik altyapıları sayesinde tercih edildiklerini belirten Efe Soğutma Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Gürkol, daha ekonomik, daha kaliteli ve tam zamanında üretimin önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

-Nitelikli bir bilgi birikimimiz var. Müşterimiz bizim için veli nimet. Koşulsuz müşteri memnuniyetini esas alıyoruz. Bu bakış açısıyla ürünlerimizi geliştiriyor, zamanında ve kaliteli teslim felsefesiyle hareket ediyoruz. 2026 yılını ciddi ihracat artışıyla gerçekleştirmeyi planladık. Bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz.

2025 yılını değişim-gelişim ve dönüşüm yılı olarak algıladıklarını ifade eden Cenk Gürkol, dijital dünyanın önemini hatırlatırken; insan kaynağını bir kıymet olarak gördüklerini ifade etti.

2026 yılına; çevre, sürdürülebilir enerji, karbon ayak izinin azaltılması ve her alanda tasarruf yılı olarak hazırlandıklarını da ekleyen Gürkol ‘akıllı tasarımlarımız 2026 Euroshop fuarında çok ilgi uyandıracak’ şeklinde konuştu. Yatırımlarının artarak devam edeceğinin altını çizen Gürkol, 300 kişilik çalışanıyla yıllık üretim hacimlerinin 50 bin metreyi aştığını belirtip ‘dünyanın her ülkesinde olmak gibi, büyük bir hedefimiz var’ hatırlatmasını çalışanlarıyla yeniden paylaştı.