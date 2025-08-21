Elazığ'da heyecanlandıran keşif! Tam 6 bin yıllık kalıntılar bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Elazığ Müze Müdürlüğü tarafından Tadım köyünün merkezindeki kale ve höyükte arkeolojik kazılar iki yıldır devam ediyor. Elazığ'ın 12 kilometre güneyinde, Uluova'nın ortasında yer alan Tadım Kalesi ve Höyüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Geleceğe Miras" projesi kapsamında kazı programına dahil edildi.

İLK KAZI 2024 YILINDA BAŞLADI

İlk kazılar 2024 yılında başladı ve Nahçıvan tipi karaz seramikler, dağ keçisi bezemeli çömlekler ve kutsal ocaklar ortaya çıkarıldı. 2025 sezonunda yapılan kazılarda, yaklaşık M.Ö. 4 bin yılına tarihlenen iki kutsal ocak, bir sunak, kan oluğu ve tek kulplu testi bulundu. Kazılarda, yapıların Pisa tipi kerpiçten, taş temeller üzerine inşa edildiği ve duvarların günlük kullanım kaplarının üzerine yıkıldığı görüldü. Tadım Kalesi'nin yaklaşık 210 metre uzunluğa, 160 metre genişliğe ve 35-40 metre yüksekliğe sahip olduğu belirlendi.

"KESİNTİSİZ BİR TARİH AKIŞINI NET ŞEKİLDE GÖRDÜK"

Yürüttükleri kazı çalışmalarında elde ettikleri keşifler doğrultusunda 6 bin yıl öncesine ait tarihî akışın olduğunu tespit ettiklerini ifade eden kazı alanı sorumlusu arkeolog Ergün Demir, "Tadım Kalesi ve Höyüğü, Elazığ'a 12 kilometre uzaklıkta güneyinde Uluova Ortası'nda yer almaktadır. Bakanlığımızın izinleri doğrultusunda alanda 2024 yılında ilk kazı çalışması başlandı ve alanda çalışmalar 1,5 ay sürdü. O çalışmalar sonrasında 12 adet Nahçıvan tipi kara seramiği, 1 adet daha keçili bezemeli boyalı çömlek, 2 adet biri sabit biri de taşınabilir kutsal ocak çıkarıldı. Kazılar sonucu Tadım'da tarihsel akışın hiç kesilmediği, Geç Kalkolitik'ten Erken Tunç'a, Demir Çağ'dan Bizans'a, Selçuklu'ya, Osmanlı'ya kadar uzanan kesintisiz bir tarih akışını net şekilde gördük" dedi.

6 BİN YIL ÖNCESİNE AİT KALINTILAR

Arkeolog Demir, "Tadım Kalesi'nin şöyle bir özelliği de var, Elazığ'da 1969 ile 1974 yıllarında "Keban Kurtarma Kazıları" sonrası yapılan 51 yıl sonraki ilk kazı, 2025 yılında kazı çalışmasına tekrar başladık. Kazılar sonucu 2 adet kutsal ocak, 20'ye yakın Nahçıvan tipi kara çömleği, 1 adet tek kuplu testi ortaya çıkardık. Kazılar sonucu 3 adet mekana ait temel kalıntıları bulundu, 4 no'lu temel anlamında el değmemiş şekilde sarı zemin ve kutsal ocaklar, kara seramikleri bulundu. Kazılarımız devam ediyor, Elazığ'ın tarihi Tadım'da şekillenmeye devam edecek. Kazıda bulunan seramikler Erken, Tunç, Geç Kalkolitik dönemine tarihledik. Günümüzden 6 bin yıl öncesine ait ve Nahçıvan tipi karaz grubuna giriyorlar. Yapılarda, pisa tipi kerpiç kullanılmış, taş temel üzerine yapılan yükselmiş. Yapıların çoğunda deprem izlerini gördük. Duvarları, günlük kullanım kaplarının üzerine yıkılmış şekilde bulduk. Tadım Kalesi, 210 metre uzunluğunda, yaklaşık 160 metre genişliğinde, 35-40 metre yüksekliğe sahip" ifadelerini kullandı.