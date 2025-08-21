Menü Kapat
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 Emir Yücel

“Gölgesiz İzler” sergisi Fatih’te sanatseverlerle buluşuyor

Geleneksel Türk sanatlarının önemli temsilcilerinden Doç. Dr. Şehnaz Biçer, 38 yıllık sanat serüvenini yansıtan “Gölgesiz İzler” sergisiyle sanatseverleri buluşturuyor. Fatih Belediyesi ev sahipliğinde, Nusret Çolpan Sanat Galerisi’nde gerçekleşecek olan sergi; sanatçının klasik üslupla şekillenen erken dönem eserlerinden günümüzdeki çağdaş yorumlarına kadar uzanan geniş bir seçkiyi izleyiciyle buluşturacak.

21.08.2025
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 13:49
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 13:49

Minyatür ve gibi geleneksel Türk sanatlarını merkeze alan çalışmalarında, bu disiplinlerin sınırlarını aşarak onları bugünün estetik diliyle yeniden yorumlayan Biçer, eserlerinde kültürel hafıza ve sanatsal sorumluluk temasını işliyor.

“Gölgesiz İzler” sergisi Fatih’te sanatseverlerle buluşuyor

Geleneksel malzemelerin yanı sıra farklı materyallerle üretilen eserler, geçmiş ile bugünün dinamik bir bağ içinde nasıl buluştuğunu gösteriyor.

“Gölgesiz İzler” sergisi Fatih’te sanatseverlerle buluşuyor

70 ESERLİK KAPSAMLI BİR SEÇKİ

Sergide, sanatçının yaklaşık 70 eseri sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Bu eserler arasında, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen İstanbul Mushafı Projesi’ne ait örnek sayfaların baskıları da yer alıyor.

“Gölgesiz İzler” sergisi Fatih’te sanatseverlerle buluşuyor

Serginin bu özel bölümü hem projenin sanatsal önemini vurguluyor hem de sanatçının bu büyük projeye katkılarını görünür kılıyor.

“Gölgesiz İzler” sergisi Fatih’te sanatseverlerle buluşuyor

Açılış Daveti

Serginin açılışı 22 Ağustos Cuma günü saat 19.00’da, Fatih Belediyesi Nusret Çolpan Sanat Galerisi’nde yapılacak. Etkinlik, sanatseverlere Doç. Dr. Şehnaz Biçer’in uzun yıllara dayanan sanatsal birikimini yakından tanıma fırsatı sunacak.

