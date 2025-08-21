“Gölgesiz İzler” sergisi Fatih’te sanatseverlerle buluşuyor

Minyatür ve tezhip gibi geleneksel Türk sanatlarını merkeze alan çalışmalarında, bu disiplinlerin sınırlarını aşarak onları bugünün estetik diliyle yeniden yorumlayan Biçer, eserlerinde kültürel hafıza ve sanatsal sorumluluk temasını işliyor.

Geleneksel malzemelerin yanı sıra farklı materyallerle üretilen eserler, geçmiş ile bugünün dinamik bir bağ içinde nasıl buluştuğunu gösteriyor.

70 ESERLİK KAPSAMLI BİR SEÇKİ

Sergide, sanatçının yaklaşık 70 eseri sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Bu eserler arasında, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen İstanbul Mushafı Projesi’ne ait örnek sayfaların baskıları da yer alıyor.

Serginin bu özel bölümü hem projenin sanatsal önemini vurguluyor hem de sanatçının bu büyük projeye katkılarını görünür kılıyor.

Açılış Daveti

Serginin açılışı 22 Ağustos Cuma günü saat 19.00’da, Fatih Belediyesi Nusret Çolpan Sanat Galerisi’nde yapılacak. Etkinlik, sanatseverlere Doç. Dr. Şehnaz Biçer’in uzun yıllara dayanan sanatsal birikimini yakından tanıma fırsatı sunacak.