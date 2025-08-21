Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Hepsi gün yüzüne çıktı! 9 kadın mezarı uzmanları şaşırttı

Satala Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazılarda Roma lejyoner kalesinde kadın mezarları gün yüzüne çıkartıldı. Satala kazılarında ortaya çıkan 9 kadın mezarı uzmanları şaşırttı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 09:46

Gümüşhane’nin ilçesine bağlı Sadak köyünde yer alan ve Roma İmparatorluğu’nun doğu sınırında günümüze ulaşan Satala Antik Kenti’nde 2025 yılı kazı çalışmaları sürüyor. ‘Geleceğe Miras Projesi’ kapsamında, Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Elif Yavuz Çakmur’un başkanlığında yürütülen çalışmalarda, geçen yıl Gölbaşı nekropolünde 16 mezar gün yüzüne çıkarılmıştı.

Hepsi gün yüzüne çıktı! 9 kadın mezarı uzmanları şaşırttı

9 KADIN, 3 ÇOCUK İSKELETİ BULUNDU

Ortaya çıkarılan bu mezarların yardımcı birliklere ait olabileceği düşünülürken, Prof. Dr. Ayşen Açıkol’un gerçekleştirdiği yeni antropolojik incelemede 16 mezarın 9’unun kadın, 3’ünün ise çocuk iskeleti olduğu belirlendi. Daha önce bölgede yalnızca bir kadın mezarının bulunduğu tahmin edilirken, 9 kadına ait mezarın ortaya çıkması kazıyı gerçekleştiren ekibi heyecanlandırdı.

Hepsi gün yüzüne çıktı! 9 kadın mezarı uzmanları şaşırttı

ŞİMDİYE KADAR EN NARİN İSKETLET YAPILARI

Dr. Öğr. Üyesi Çakmur, söz konusu iskeletlerin Prof. Dr. Ayşen Açıkol tarafından Anadolu’da şimdiye dek tespit edilen en narin yapılı iskeletler olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Hepsi gün yüzüne çıktı! 9 kadın mezarı uzmanları şaşırttı

LEJYON BARAKASI MÜZESİ” TASARLANDI

C1, C3 ve yeni açılan C5 açmalarında sürdürülen kazılarda ise büyük duvar kalıntıları, sikkeler, seramik parçaları ve çeşitli küçük eserler ortaya çıkarıldı. Kentin simge yapısı haline gelen kemerli yapının korunması için bir proje hazırlanırken, ziyaretçiler için sökülüp takılabilir bir karşılama merkezi ile köyün güneyinde “lejyon barakası müzesi” tasarlandı. Bu müzede Roma lejyonerlerinin yaşamına dair buluntular sergilenecek.

Hepsi gün yüzüne çıktı! 9 kadın mezarı uzmanları şaşırttı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Manisa'da tarihi keşif! Paranın merkezinde bulundu
Kayseri'de heyecanlandıran keşif: 6 bin yıllık Kültepe'de bulundu! Kazdıkça daha büyükleri çıkıyor
ETİKETLER
#arkeoloji
#kelkit
#Roma İmparatorluğu
#Antik Kent
#Satala
#Karadeniz Teknik Üniversitesi
#Türkiye Tarihi
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.