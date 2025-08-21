Hepsi gün yüzüne çıktı! 9 kadın mezarı uzmanları şaşırttı

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Sadak köyünde yer alan ve Roma İmparatorluğu’nun doğu sınırında günümüze ulaşan Satala Antik Kenti’nde 2025 yılı kazı çalışmaları sürüyor. ‘Geleceğe Miras Projesi’ kapsamında, Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Elif Yavuz Çakmur’un başkanlığında yürütülen çalışmalarda, geçen yıl Gölbaşı nekropolünde 16 mezar gün yüzüne çıkarılmıştı.

9 KADIN, 3 ÇOCUK İSKELETİ BULUNDU

Ortaya çıkarılan bu mezarların yardımcı birliklere ait olabileceği düşünülürken, Prof. Dr. Ayşen Açıkol’un gerçekleştirdiği yeni antropolojik incelemede 16 mezarın 9’unun kadın, 3’ünün ise çocuk iskeleti olduğu belirlendi. Daha önce bölgede yalnızca bir kadın mezarının bulunduğu tahmin edilirken, 9 kadına ait mezarın ortaya çıkması kazıyı gerçekleştiren ekibi heyecanlandırdı.

ŞİMDİYE KADAR EN NARİN İSKETLET YAPILARI

Dr. Öğr. Üyesi Çakmur, söz konusu iskeletlerin Prof. Dr. Ayşen Açıkol tarafından Anadolu’da şimdiye dek tespit edilen en narin yapılı iskeletler olarak değerlendirildiğini ifade etti.

LEJYON BARAKASI MÜZESİ” TASARLANDI

C1, C3 ve yeni açılan C5 açmalarında sürdürülen kazılarda ise büyük duvar kalıntıları, sikkeler, seramik parçaları ve çeşitli küçük eserler ortaya çıkarıldı. Kentin simge yapısı haline gelen kemerli yapının korunması için bir proje hazırlanırken, ziyaretçiler için sökülüp takılabilir bir karşılama merkezi ile köyün güneyinde “lejyon barakası müzesi” tasarlandı. Bu müzede Roma lejyonerlerinin yaşamına dair buluntular sergilenecek.