İSDAM Düşünce Dergisi’nin 8. Sayısı yayımlandı: “Aile” dosyası ile okuyucularla buluşuyor

Dergide aile yapısının tarihsel ve kültürel boyutları, modern dünyada karşı karşıya kaldığı meydan okumalar ve aileyi güçlendirmeye yönelik çözüm önerileri ele alınıyor. Farklı disiplinlerden akademisyenler, yazarlar ve uzmanlar, aileyi sosyal, kültürel ve psikolojik yönleriyle ele alarak zengin bir içerik sunuyor.

İSDAM Düşünce Dergisi, yalnızca teorik tartışmalarla sınırlı kalmıyor; aynı zamanda toplumsal hayata dokunan güncel analizlerle de okuyuculara yeni bakış açıları kazandırmayı hedefliyor.

Derginin 8. sayısına Eylül 2025 itibarıyla www.isdam.org.tr adresinden e-dergi formatında ücretsiz olarak erişilebiliyor.

İSDAM hakkında:

İstanbul Stratejik Düşünce ve Araştırma Merkezi (İSDAM), toplum, ekonomi ve politika alanında araştırmalar yapmak, düşünce üretmek ve toplumsal meselelerde çözüm odaklı katkılar sunmak amacıyla faaliyet göstermektedir.