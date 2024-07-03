Kamp tutkunlarının yeni rotası Hakkari Cilo Dağı! Cennet Cehennem Vadisi kampçılarını bekliyor

03 Temmuz 2024 17:03 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 17:26

2010 yılından itibaren terörden arındırılan Hakkari Cilo Dağı'nda bulunan Cennet Cehennem Vadisi turizmin can kaynağı oldu. Özellikle kamp severlerin ilgisini çeken Cilo Dağı, görüntü olarak İsviçre'nin Alp Dağlarını aratmadı. Kampçıların çadırlarını kapıp akın akın gittikleri Hakkari'nin bu eşsiz güzelliği şimdi de yabancı turistlerini bekliyor.

KAMP TUTKUNLARININ YENİ ROTASI HAKKARİ CİLO DAĞI!

Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'dan kamp tutkunlarının ziyaretlerini artırdığı Cilo Dağı'nda bir de yöresel lezzetlerle donatılmış işletmelerin sayısı artırıldı. İşletmeler özellikle kampa gelen vatandaşların yükünü hafifletiyor.

Dağ tırmanıcılarının da ilgisinde olan Hakkari Cilo Dağı'na giden Zehra Arıca, tecrübelerini tgrthaber.com'un özel haber şefi Zehra Maslak'a anlattı.

Zehra Arıca, yaşadığı 2 günlük tecrübenin günlerce etkisinde kaldığını ifade etti. Simurg Yoga ekibiyle kadın kadına gittikleri Hakkari'de önceleri tedirgin olduğunu belirtti. İlk kamp deneyimini Cilo Dağı'nda yaşayan Arıca, Hakkari'ye ablamın ekibiyle beraber Hakkari Cilo Kampına gittim. Açıkçası benim için hem kamp hem de Hakkari'yi görmek ilkti. Ne ile karşılaşacağımı bilmiyordum ve çok tedirgindim.

Ama Hakkari'nin müthiş misafirperver güzel yürekli insanları sayesinde müthiş 2 gün geçirdik. Öncelikle Hakkari'nin yaz iklimi güneydoğuda yaşayan bir insan için çok daha güzel geceleri rahatsız etmeyen güzel bir serinliği var. Ve hiç beklemediğim yeşil ve mavi ile iç içe bir doğası Cilo dağında yürüyüşle durak durak ilerledik toplam 20.000 adım attım" ifadeleriyle duygularını anlattı.

CENNET CEHENNEM VADİSİ KAMPÇILARINI BEKLİYOR

Cennet Cehennem Vadisi'nin güzelliklerine hayran kalan Arıca, orada işletme açan yöre halkının kadınlarını vurguladı. Yerel turizm noktasında yeni yeni gündem olan Cilo Dağı'nda kamp keyfi şimdi de yabancı turistlerini bekliyor.

Arıca, vadi için ise yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Cennet cehennem vadisiydi büyüleyici bir yeşil doğal kaynak sularıyla akan dereler mis gibi bir oksijen var. İkinci durak Mergan yaylasıydı buzul gölünün serinliği gayet rahat dağ yürüyüşü ile keyifliydi. Üçüncü durak Spixane yaylası işte mükemmel manzara ve yeşili bayıldık buraya da inanılmaz güzel görüntüsü vardı buzul deresi hemen yan tarafında akan kaynak suları her fırsatta buz gibi su içmemiz beni çok mutlu ediyordu bu kadar yürüyüp yorulmamak kesinlikle havası ile ilgiliydi. Bu arada buzul dağlarına kadar yürüdük orada buzullar arasında çıkan kardelen çiçekleri çok büyüleyiciydi doğanın toprağın nimeti müthiş daha sonra Gelezo şelalesinde durduk biliyorsunuz Ege de büyüdüm inan kendimi orda hissettim sesi görüntüsü çok motive etti."

CİLO DAĞLARINDA BAL LEZZETİ!

Cilo Dağlarında yapılan balların eşsiz lezzeti olduğunu vurgulan Arıca, "Ertesi gün Berçelan yaylasına gittik yemyeşil çiçeklerle dolu mis gibi kokan ve aşırı serin bir yayla kendini çiçek gibi hissediyorsun sanırım yorumum bu olur. Kampta olduğumuz için yemeği kampta yedik. Yöresel yemek olarak merkezde kadınların işlettiği bir lokantada meşhur orada doğaya karşı yemek yedik. Tek kelimeyle mükemmeldi. Balları meşhur olduğu için bal aldık dün denedim o da inanılmaz iyi. Merkezi çok gezemedik ama çok gelişmiş görünmüyordu ama halkı tek kelimeyle inanılmaz kültürlü yardımsever ve iyi yürekli" dedi.