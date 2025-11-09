Küresel Başarı Ödülleri sahiplerini buldu: Çavuşoğlu'na Küresel Diplomasi ödülü

Alanya'da gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Küresel Gazeteciler Konseyi'nin basın yoluyla diplomasinin işleyebileceğini gösterdiğini belirtti.

Uluslararası sistemin savaşları durdurmada başarısız olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu belirsizlik ortamında dünyada rolünü en iyi ve etkin oynayan ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, dünyadaki çatışmaların yüzde 60'ının Türkiye'nin etrafında yaşandığına dikkati çekerek, “Bu savaşların sona ermesi, acıların dinmesi için göç gibi sorunların üstesinden gelmek ya da etkisini azaltmak için çaba sarf etmekten başka çaremiz yok. Türkiye, tüm bu alanlarda en önde olan bir ülke,” dedi.

FİLİSTİNLİ GAZETECİYE ALKIŞLI ÖDÜL

İsrail ordusunun saldırısında ayağını kaybeden TRT Arapça kameramanı Filistinli gazeteci Sami Muhammed Şehade, "Gazetecilik" ödülünün sahibi oldu. Ödülünü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ın elinden alan Şehade, salondan uzun süre ayakta alkış aldı.

Yayman, Şehade'nin mücadelesinin, “İsrail soykırımına karşı hakikati, gerçeği konuşan tüm gazetecilerin başarısı” olduğunu ifade etti. Törende ayrıca Azerbaycanlı sanatçı Gülyanaq Memmedova'ya da "Sanat" ödülü takdim edildi.