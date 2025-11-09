Menü Kapat
Küresel Başarı Ödülleri sahiplerini buldu: Çavuşoğlu'na Küresel Diplomasi ödülü

Küresel Gazeteciler Konseyi'nce düzenlenen törenle "5. Küresel Başarı Ödülleri" ve bu yıl ilk kez verilen "İsmail Gaspıralı Onur Ödülleri" hak sahiplerine takdim edildi. Törende, TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'na "Küresel Diplomasi" ödülü verildi.

Küresel Başarı Ödülleri sahiplerini buldu: Çavuşoğlu'na Küresel Diplomasi ödülü
Alanya'da gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Antalya Milletvekili , Küresel Gazeteciler Konseyi'nin basın yoluyla diplomasinin işleyebileceğini gösterdiğini belirtti.

Küresel Başarı Ödülleri sahiplerini buldu: Çavuşoğlu'na Küresel Diplomasi ödülü

Uluslararası sistemin savaşları durdurmada başarısız olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, 'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu belirsizlik ortamında dünyada rolünü en iyi ve etkin oynayan ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, dünyadaki çatışmaların yüzde 60'ının Türkiye'nin etrafında yaşandığına dikkati çekerek, “Bu savaşların sona ermesi, acıların dinmesi için göç gibi sorunların üstesinden gelmek ya da etkisini azaltmak için çaba sarf etmekten başka çaremiz yok. Türkiye, tüm bu alanlarda en önde olan bir ülke,” dedi.

Küresel Başarı Ödülleri sahiplerini buldu: Çavuşoğlu'na Küresel Diplomasi ödülü

FİLİSTİNLİ GAZETECİYE ALKIŞLI ÖDÜL

ordusunun saldırısında ayağını kaybeden TRT Arapça kameramanı Filistinli gazeteci Sami Muhammed Şehade, "" ödülünün sahibi oldu. Ödülünü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ın elinden alan Şehade, salondan uzun süre ayakta alkış aldı.

Yayman, Şehade'nin mücadelesinin, “İsrail soykırımına karşı hakikati, gerçeği konuşan tüm gazetecilerin başarısı” olduğunu ifade etti. Törende ayrıca Azerbaycanlı sanatçı Gülyanaq Memmedova'ya da "Sanat" ödülü takdim edildi.

ETİKETLER
#Türkiye
#İsrail
#ak parti
#filistin
#diplomasi
#gazetecilik
#mevlüt çavuşoğlu
#Kültür - Sanat
