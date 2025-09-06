Tarihin en önemli ışın kılıcı 3,65 milyon dolara satıldı

Star Wars evreninin en ikonik aksesuarı yeni sahibini buldu. Star Wars hayranları için en değerli parçalardan biri olan ışın kılıcı düzenlenen müzayede ile satışa çıktı. Müzayedeyi düzenleyen şirket, kılıcın 1 ila 3 milyon dolar arasında alıcı bulmasını bekliyordu. Ancak 31 teklifin ardından son rakam 3,65 milyon dolara ulaştı ve rekor kırıldı.

EFSANE SAHNELERDE KULLANILDI

Açıklamada, kılıcın hem Darth Vader’ı canlandıran David Prowse hem de dublör Bob Anderson tarafından kullanıldığı belirtildi. Özellikle düello sahnelerinde yoğun şekilde kullanıldığı vurgulanan aksesuar, orijinal üçlemenin en değerli parçalarından biri olarak gösteriliyor.

FOTOĞRAF MAKİNESİ PARÇASINDAN IŞIN KILICINA

Kılıcın, 1950’lerden kalma bir kamera flaş aparatından usta bir şekilde dönüştürülerek hazırlandığı kaydedildi. Aynı müzayedede binden fazla Hollywood kostümü ve film aksesuarı da yeni sahiplerini buldu.