Yapay zekanın en etkili 100 ismi seçildi: Listede tek Türk var

ABD merkezli haftalık haber dergisi TIME, “AI’nın En Etkili 100 İsim” listesini yayımladı. Yenilikçiler, liderler ve düşünürlerden oluşan bu özel edisyonda Refik Anadol, Türkiye’yi temsil eden tek isim oldu.

Anadol yalnızca listeye girmekle kalmadı; aynı zamanda TIME100 AI edisyonunun kapak görselini de yapay zekâ ile tasarladı. Akışkan ve moleküler bir estetik yansıtan çalışması için sanatçı, TIME’ın 100 yıllık görsel arşivini inceledi.

DÜNYADAN DİKKAT ÇEKEN LİDERLER

Listede teknoloji dünyasının en güçlü figürleri de yer aldı. Elon Musk (SpaceX, Tesla, X Corp.), Sam Altman (OpenAI CEO’su), Jensen Huang (Nvidia CEO’su) ve Mark Zuckerberg (Meta CEO’su) listenin öne çıkan isimleri oldu.

Bunun yanı sıra; Andy Jassy (Amazon), Cristiano Amon (Qualcomm), Ren Zhengfei (Huawei), David Holz (Midjourney), Masayoshi Son (SoftBank) ve C.C. Wei (TSMC) gibi sektörün farklı alanlarından pek çok isim de liderler arasında gösterildi.

YENİLİKÇİLER ARASINDA REFİK ANADOL

Yenilikçiler kategorisinde ise dikkat çeken isimler arasında Natasha Lyonne (Asteria Film Stüdyosu kurucu ortağı) ve Refik Anadol yer aldı.