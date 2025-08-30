Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Yapay zekanın en etkili 100 ismi seçildi: Listede tek Türk var

TIME dergisi, yapay zekanın geleceğini şekillendiren 100 ismi açıkladı. Elon Musk, Jensen Huang, Mark Zuckerberg ve Sam Altman gibi devlerin yer aldığı listede Türkiye’den Refik Anadol da bulunuyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yapay zekanın en etkili 100 ismi seçildi: Listede tek Türk var
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.08.2025
saat ikonu 13:10
|
GÜNCELLEME:
30.08.2025
saat ikonu 13:10

ABD merkezli haftalık haber dergisi TIME, “AI’nın En Etkili 100 İsim” listesini yayımladı. Yenilikçiler, liderler ve düşünürlerden oluşan bu özel edisyonda Refik Anadol, Türkiye’yi temsil eden tek isim oldu.

Yapay zekanın en etkili 100 ismi seçildi: Listede tek Türk var

Anadol yalnızca listeye girmekle kalmadı; aynı zamanda TIME100 AI edisyonunun kapak görselini de yapay zekâ ile tasarladı. Akışkan ve moleküler bir estetik yansıtan çalışması için sanatçı, TIME’ın 100 yıllık görsel arşivini inceledi.

Yapay zekanın en etkili 100 ismi seçildi: Listede tek Türk var

DÜNYADAN DİKKAT ÇEKEN LİDERLER

Listede dünyasının en güçlü figürleri de yer aldı. Elon Musk (SpaceX, Tesla, X Corp.), Sam Altman (OpenAI CEO’su), Jensen Huang (Nvidia CEO’su) ve Mark Zuckerberg (Meta CEO’su) listenin öne çıkan isimleri oldu.

Bunun yanı sıra; Andy Jassy (Amazon), Cristiano Amon (Qualcomm), Ren Zhengfei (Huawei), David Holz (Midjourney), Masayoshi Son (SoftBank) ve C.C. Wei (TSMC) gibi sektörün farklı alanlarından pek çok isim de liderler arasında gösterildi.

Yapay zekanın en etkili 100 ismi seçildi: Listede tek Türk var

YENİLİKÇİLER ARASINDA REFİK ANADOL

Yenilikçiler kategorisinde ise dikkat çeken isimler arasında Natasha Lyonne (Asteria Film Stüdyosu kurucu ortağı) ve Refik Anadol yer aldı.

ETİKETLER
#Teknoloji
#yapay zeka
#sanat
#Refik Anadol
#Time100
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.