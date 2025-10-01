Yeni polisiye roman satışta! Yüksel Budak'tan sürükleyici bir aksiyon fırtınası

Domino'nun hikayesi, tam 20 yıl öncesine, 2000'li yılların başlarına uzanıyor. Budak'ın zihninde filizlenen bir fikir olarak doğan eser, önce bir senaryo taslağına dönüştü. Yıllar süren olgunlaşma sürecinin ardından, nihayet roman formuna evrilerek kitapçılardaki yerini aldı.

Bu evrim, romanın katmanlı yapısını ve derin karakter gelişimini de beraberinde getiriyor; okuyucuyu sadece bir suç öyküsünden öte, zekice örülmüş bir entrika ağına sürüklüyor.

Yüksel Budak, kitabın ruhunu şöyle özetledi; ’Domino, bir zincirleme reaksiyon gibi. Tek bir hamle, her şeyi değiştiriyor. Okuyucularımı bu oyunun içine çekmek istedim.’

KİTAP PAZARI Yayın Evi tarafından basılan roman, şu anda tüm önde gelen kitapçılarda ve online platformlarda 350 TL ile satışa çıktı.